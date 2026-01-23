Liga Nacional: Así se disputará la jornada 2 del Torneo Clausura dónde Cobán defenderá su liderato

Tras una jornada inaugural del certamen nacional, cargada de goles y sorpresas y grandes actuaciones individuales, el Torneo Clausura 2026 continúa este fin de semana con seis partidos correspondientes a la segunda fecha. Entre el martes 20 y el jueves 22 de enero, se disputaron los primeros encuentros del certamen, que dejó un promedio cercano a los cuatro goles por partido y actuaciones destacadas en todos los estadios.

Los equipos ahora se preparan para afrontar una segunda jornada que se presenta importante, especialmente para aquellos que comenzaron con el pie izquierdo y que necesitan sumar en esta segunda fecha.

La actividad inicia este sábado a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones FC, que viene de conseguir una victoria clave ante Achuapa, recibirá a Cobán Imperial, conjunto que sorprendió al golear 5-1 al bicampeón Antigua GFC. Ambos equipos buscan alejarse de la zona baja de la tabla acumulada, por lo que se espera un duelo de alta intensidad.

A las 20:00 horas, en el estadio Marquesa de la Ensenada, Deportivo Marquense buscará reponerse de su derrota en la primera jornada cuando reciba a Deportivo Achuapa, que también cayó en su debut. Ambos equipos están urgidos de puntos en su lucha por evitar el descenso.

Domingo con cuatro partidos y duelos parejos

El domingo arranca a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán, donde Aurora FC intentará dejar atrás la goleada sufrida ante Xelajú MC. Enfrente tendrá a Municipal, que también debutó con derrota ante Mictlán. Ambos equipos buscarán sus primeros puntos del torneo.

A las 13:45, Atlético Mictlán recibirá en el estadio La Asunción a Guastatoya. Ambos conjuntos sumaron tres puntos en la jornada inicial y esperan mantener el buen arranque que tuvieron con victoria.

A las 15:45 se jugará el penúltimo encuentro del día. En el estadio Santo Domingo de Guzmán, Deportivo Mixco, que viene de perder en su visita a Guastatoya, enfrentará a un motivado Malacateco, que arrancó con triunfo en casa.

El cierre de la jornada se vivirá en el estadio Pensativo, a las 18:00 horas, con el estreno en casa del bicampeón Antigua GFC, que intentará reponerse de la goleada sufrida en Cobán. Su rival será Xelajú MC, que llega inspirado tras un sólido triunfo ante Aurora en el Mario Camposeco por 4-0

Con los equipos buscando afianzarse en el torneo, la segunda jornada del Clausura 2026 promete mantener el ritmo alto y el espectáculo futbolístico que marcó el inicio del campeonato.