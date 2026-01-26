“Hay gente que nunca querrá verte crecer”: el mensaje de Darwin Lom que genera reacciones

El delantero guatemalteco arribó el domingo por la mañana a territorio boliviano para comenzar una nueva etapa en su carrera, aunque su incorporación podría verse afectada por aspectos contractuales.

The Strongest anunció el fichaje de Lom con la intención de inscribirlo para la presente temporada; sin embargo, esto podría retrasarse por el pase internacional que debe emitir Comunicaciones.

Aunque el club albo no ha fijado una postura oficial, se conoció que espera el pago de la cláusula de rescisión, fijada en US$100 mil.

Mientras tanto, Lom ya entrena con el equipo boliviano e incluso participó este lunes 26 de enero en un partido amistoso ante el Cusco FC, en el que marcó su primer gol y asistió en otro, durante la victoria 4-0.

En el cierre de la jornada, el delantero publicó una historia en redes sociales con un mensaje de frustración, en el que evidenció su tristeza por las complicaciones que ha tenido su salida de Comunicaciones.

“Recordatorio: Hay gente que nunca querrá verte crecer. Tú contra el mundo”, escribió el delantero de la Selección Nacional.

A su llegada a Bolivia, Lom habló con medios deportivos locales, donde expresó su motivación por unirse a The Strongest: “Venir a un club tan grande como lo es The Strongest... todos muy contentos, no solo por mí, sino por el país que vengo a representar”, declaró.

Mensaje de Darwin Lom en sus redes sociales