Municipal regresa a El Trébol para medirse al Xelajú MC, en busca de su primera victoria del Clausura 2026

El Club Municipal recibió este martes 27 de enero la notificación oficial de la Comisión de Apelaciones de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), que confirma que podrá disputar en su estadio el partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 frente a Xelajú MC. El encuentro se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, casa del cuadro escarlata este miércoles 28 de enero.

La decisión se produjo luego de que el club escarlata presentara una apelación ante la sanción impuesta tras los incidentes ocurridos en la final del torneo anterior, donde Municipal se quedó con el subcampeonato, cuando varios aficionados ingresaron al terreno de juego, lo que provocó la suspensión del estadio por dos partidos y una multa económica.

Tras revisar el caso, la sanción fue reducida a un solo encuentro, por lo que Municipal podrá ejercer su localía este miércoles frente al conjunto quetzalteco. Cabe recordar que en la primera jornada, los rojos actuaron como locales en el estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde cayeron 1-0 ante Mictlán.

Con la resolución, el club carmesí confirmó que el duelo ante Xelajú MC se disputará a las 19:00 horas en El Trébol, lo que representa un impulso anímico importante para el equipo dirigido por Marcio Acevedo, donde buscará su primera victoria del campeonato.

En la tabla de posiciones, Municipal se ubica en la novena casilla con un punto, producto de una derrota en su debut y un empate 2-2 como visitante ante Aurora FC en la segunda fecha.

Este será el primer compromiso del conjunto rojo en 2026 como local en El Trébol, un estadio que se ha convertido en una verdadera fortaleza para Municipal en los últimos años.