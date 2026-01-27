Antigua GFC no levanta y Tapia reconoce un inicio muy por debajo de las expectativas

El bicampeón nacional Antigua GFC no ha tenido un buen comienzo en la defensa de su corona y, más allá de que el torneo Clausura apenas comienza, su arranque despierta preocupación por el bajo rendimiento mostrado en las dos primeras jornadas, lejos del nivel que lo llevó a dominar el futbol nacional.

Si bien el certamen recién principia, esto no es motivo de relajación para el técnico argentino Mauricio Tapia, quien, luego del empate más reciente como local contra Xelajú MC, fue autocrítico y argumentó que la situación actual los pone en alerta por haber arrancado muy por debajo de las expectativas.

“Este inicio nos pone a todos un poco más en alerta para entender que hay cosas que debemos retomar rápidamente. Esto no significa que habrá cambios en el plantel o que se busquen culpables; creo que, en líneas generales, arrancamos muy por debajo de lo que podemos hacer”, declaró.

Tapia es consciente de que su equipo debe reaccionar pronto y, sobre todo, mejorar su rendimiento, ya que el mal arranque no solo preocupa al cuerpo técnico, sino también al propio plantel, que entiende que, si no cambia la dinámica, el torneo podría complicarse antes de lo previsto.

“Me quedo con la sensación de que debemos mejorar, y rápido. El miércoles —mañana— tenemos un partido complicado y, si seguimos de esta forma, todos los encuentros se nos complicarán. El equipo no está contento; está preocupado, pero esto no es de asumir, sino de mejorar”, expuso.

Los coloniales han recibido seis goles en dos partidos, producto de una goleada contra Cobán Imperial en la primera jornada (5-1) y del empate (1-1) frente a Xelajú MC, cifras que reflejan con claridad los problemas defensivos del equipo.

Ocupan la décima posición y, junto con Aurora FC, son los clubes que más goles han recibido un dato que contrasta con la solidez defensiva que mostró el equipo en el camino hacia el bicampeonato.

Aún no alcanza

Tapia resaltó que, en el encuentro contra Xelajú MC, el equipo mostró otra actitud y evidenció una mejoría respecto de lo sucedido ante Cobán Imperial, aunque fue consciente de que vinieron de menos a más y que ese progreso aún no alcanza para estar a la altura de la competencia.

“El equipo se mostró de una manera diferente en comparación con el primer partido. Recuperamos la forma en que estamos acostumbrados a jugar y hemos venido de menos a más, pero este ‘más’ aún no nos alcanza para competir como necesitamos”, declaró.

No más fallos

Antigua GFC volverá a ser local cuando este miércoles por la noche —21 horas— reciba a Comunicaciones, equipo que marcha en el último lugar de la tabla acumulada y que atraviesa serios problemas relacionados con el descenso, en un duelo cargado de tensión y necesidad para ambos clubes.

Ante esto, Tapia lamentó el momento que atraviesa el equipo que un día dirigió y habló de lo complicado que será el juego, ya que tanto los cremas como los coloniales —aunque sus situaciones sean distintas— tienen la misma urgencia y no pueden darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino.

“Nos enfrentaremos a un rival complicado, no solo por su forma de juego, sino por la obligación que tiene. Pero no veo que la obligación de Comunicaciones sea distinta de la nuestra. Hoy estamos en los últimos puestos; es tan complicado para ellos como para nosotros, y no podemos permitirnos no sumar de tres puntos en condición de local”, concretó.