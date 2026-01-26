Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras dos jornadas, con Cobán liderando y Municipal fuera del top 8

La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin tras disputarse los seis encuentros programados entre sábado y domingo, dejando como resultado que solo un equipo mantiene puntaje perfecto en el arranque del certamen nacional.

Cobán Imperial se posiciona como el líder absoluto del campeonato tras ganar sus dos primeros compromisos. En la primera fecha goleó al bicampeón Antigua GFC en casa, y en la segunda jornada se impuso como visitante ante Comunicaciones FC, ratificando su gran inicio. Bajo la dirección técnica del uruguayo Iván García, el cuadro de los Príncipes Azules muestra una propuesta sólida que lo coloca tempranamente como un equipo que puede ser gran animador del torneo.

En la segunda posición se encuentra Xelajú MC, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, seguido por Guastatoya y Mictlán, que completan el top cuatro, todos con cuatro puntos en dos jornadas y con buenos síntomas competitivos.

En la quinta casilla aparece Comunicaciones, con tres unidades, tras caer en casa en la segunda fecha. Le siguen Marquense, Malacateco y Mixco, también con tres puntos cada uno.

Fuera de los puestos de clasificación, Municipal ocupa el noveno lugar con un punto, luego de empatar frente a Aurora FC. Más abajo se encuentran Antigua GFC (10º), Aurora (11º) y en el fondo de la tabla el Deportivo Achuapa, que ha perdido sus dos partidos iniciales.

Estas dos primeras fechas han comenzado a mover de forma importante la tabla acumulada, clave para los equipos que luchan por la permanencia en la Liga Nacional. La pelea por evitar el descenso se perfila como una de las batallas más cerradas del campeonato.

La jornada tres, a disputarse a media semana, traerá enfrentamientos cruciales tanto en la parte alta como baja de la clasificación, prometiendo nuevas emociones para la afición guatemalteca con grandes encuentros en las diferentes canchas del país.