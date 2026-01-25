Antigua GFC consigue su primer punto del Clausura 2026 al empatar 1-1 con Xelajú MC

Antigua GFC rescató un empate 1-1 ante Xelajú MC en el Estadio Pensativo por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Los coloniales recuperaron algo de confianza tras la goleada 5-1 sufrida ante Cobán Imperial en la primera fecha.

Los chivos dirigidos por Roberto Hernández no pudieron vencer al bicampeón a pesar de haber tomado ventaja en el primer tiempo. Xelajú suma un punto tras su goleada 4-0 sobre Aurora en el debut, quedándose con cuatro unidades en el arranque del torneo.

Al minuto 63, el partido cambió drásticamente. Claudio De Oliveira vio la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Bradley y dejó a Xelajú con diez jugadores por el resto del encuentro.A pesar de la inferioridad numérica, los chivos aguantaron el empate.

Kevin Ruiz adelantó a Xelajú

El primer gol del partido llegó al minuto 18 a favor de los visitantes. Kevin Ruiz aprovechó un tiro de esquina y con una barrida dentro del área colocó el 0-1 para Xelajú, sorprendiendo al bicampeón en casa.

Los chivos dominaron gran parte del primer tiempo. Al minuto 44, Quiros tuvo una ocasión clarísima para poner el segundo tanto, pero le pegó muy abajo y mandó el balón por arriba de la portería cuando tenía todo a favor para marcar.

Osorio empató sobre la hora

Antigua no se rindió y encontró el empate justo antes del descanso. Al minuto 45, Juan David Osorio anotó el 1-1 que mandó el partido igualado al entretiempo, dándole vida a los panzaverdes tras un primer tiempo complicado.

En el segundo tiempo, Xelajú tuvo la oportunidad de ponerse nuevamente adelante. Al minuto 55 el árbitro señaló penal a favor de los chivos, pero Luis Morán se convirtió en figura con un atajadón que evitó el gol de Cárdenas desde los once metros.

Xelajú con diez pero aguantó

Al minuto 63 Claudio De Oliveira vio la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Bradley y dejó a Xelajú con diez jugadores por el resto del encuentro.

A pesar de la inferioridad numérica, los chivos aguantaron el empate. Antigua intentó aprovechar con varias llegadas: Oscar Santis remató en dos ocasiones pero el balón sufrió desvíos, Juan Francisco Apaolaza conectó un gran cabezazo que atajó Darío Silva, y al minuto 87 el portero quetzalteco hizo un manotazo clave en un cabezazo de Osorio.

Xelajú se salvó del bicampeón y rescató un punto valioso jugando más de media hora con uno menos. Antigua suma su primera unidad del torneo tras la dolorosa goleada en Cobán, pero aún debe mejorar para recuperar el nivel campeón.