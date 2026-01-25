Aurora y Municipal empatan 2-2 y suman su primer punto en el Torneo Clausura 2026

Aurora FC y Municipal empataron 2-2 en el derbi capitalino que se disputó en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Ambos conjuntos sumaron su primer punto del certamen tras haber caído derrotados en sus respectivos debuts del semestre.

Los rojos cayeron de local ante Mictlán en la primera fecha, mientras que Aurora había perdido 4-0 ante Xelajú. Con este empate, los dos equipos inauguran su casillero de puntos en un partido que fue de ida y vuelta con cuatro goles.

Aurora rescató un punto valioso en casa que le permite salir del fondo de la tabla. Los aurinegros demostraron carácter al igualar dos veces en el partido ante un rival superior como Municipal.

Municipal adelantó con Bantes

El primer gol del partido llegó al minuto 17 a favor de los rojos. Un centro de Aubrey David llegó al segundo palo donde apareció Jefry Bantes para rematar y poner el 0-1 de Municipal contra Aurora en Huehuetenango.

Los capitalinos dominaron el encuentro luego de ponerse adelante en el marcador. Aurora no reaccionaba y Municipal parecía encaminado a conseguir su primera victoria del torneo ante un rival que lucía con pocas ideas ofensivas.

Al minuto 39, los aurinegros encontraron el empate. Gran pase de Claudio Vivas para Pablo Mingorance, quien definió ante la salida de Kenderson Navarro para poner el 1-1 y darle vida a Aurora en el partido.

Sin embargo, la alegría duró poco para los locales. Al minuto 43, Municipal volvió a ponerse adelante en el marcador antes del descanso. Pase de Jefry Bantes a John Méndez, quien la picó ante la salida de Liborio Sánchez para establecer el 1-2 con el que se fueron al entretiempo.

Lovato rescató el empate en el segundo tiempo

Aurora salió decidido a buscar el empate en la segunda mitad. Al minuto 69, los aurinegros consiguieron el gol que igualaba el partido. Un error defensivo de Darwin Torres fue aprovechado por Nicolás Lovato, quien dentro del área puso el 2-2 definitivo.

Tras el empate, Aurora ganó en motivación y se fue al ataque buscando el tercer gol. Sin embargo, Municipal aguantó bien parado atrás y el marcador ya no se movió hasta el final del encuentro.

A pesar de ser líder de la tabla acumulada, Municipal no ha conseguido su primera victoria en el Torneo Clausura 2026. Los rojos parecían conformes con el 1-2 a favor en el segundo tiempo, pero terminaron dejando escapar dos puntos importantes tras el empate aurinegro.