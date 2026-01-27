Cobán Imperial busca su tercer triunfo del Clausura, cuando se mida este martes al cuadro de Marquense

El líder del Torneo Clausura 2026, Cobán Imperial, será el encargado de inaugurar la tercera jornada del certamen cuando reciba este martes, a las 15:00 horas, al Deportivo Marquense en el estadio José Ángel Rossi.

El conjunto dirigido por el uruguayo Martín García llega en un gran momento, con paso perfecto tras sus dos primeros encuentros. En su debut, goleó 5-1 al bicampeón Antigua GFC, y en la segunda fecha obtuvo una importante victoria 2-3 en casa de Comunicaciones, resultados que lo catapultaron al liderato en solitario.

Cobán ha mostrado una ofensiva demoledora, con ocho goles en dos partidos, destacando la figura del delantero brasileño Janderson Pereira, quien suma tres anotaciones y lidera la tabla de goleadores del torneo. Su dupla con Óscar Mejía y el aporte del uruguayo Uril Amaral han sido fundamentales para el gran arranque del cuadro azul.

Este repunte futbolístico llega luego de un Torneo Apertura 2025 para el olvido, donde el equipo terminó lejos de los puestos de clasificación y comprometido con el descenso. Ahora, los Príncipes Azules buscan consolidar su reacción y marcar un nuevo rumbo en este 2026.

Del otro lado estará Marquense, que suma una victoria y una derrota en lo que va del Clausura. Su reciente triunfo le permitió salir momentáneamente de la zona de descenso, aunque su situación en la tabla acumulada sigue siendo delicada. Los dirigidos por Leonel Noriega buscarán sorprender en una de las canchas más complicadas del país.

Sobre el papel, Cobán parte como favorito, pero Marquense intentará dar el golpe ante un rival que atraviesa un momento futbolístico y de resultado; un triunfo más para los locales no solo consolidaría su liderato, sino que fortalecería al cuadro cobanero de cara al resto del campeonato nacional, con el objetivo de alejarse de forma definitiva de los últimos lugares de la tabla acumulada.