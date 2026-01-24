Marquense aprovecha la localía y vence a Achuapa con un gol épico

Marquense consiguió su primera victoria del Torneo Clausura 2026 al vencer 1-0 a Deportivo Achuapa en casa. Los leones de San Marcos sumaron tres puntos fundamentales gracias a un gol épico de Diego Casas que llegó tras un increíble error del portero visitante.

El Deportivo Achuapa cayó por segunda vez consecutiva y sigue sin sumar puntos en la tabla. Los cebolleros perdieron en la primera jornada ante Comunicaciones y ahora volvieron a caer, esta vez ante Marquense, quedando con cero unidades en el inicio del certamen.

El técnico mexicano Rafael Loredo aún no ha logrado sumar con el conjunto cebollero y hasta ahora no ha podido conseguir resultados positivos, complicando la situación del equipo en la tabla del Clausura 2026 en el arranque del torneo.

El gol épico al minuto 72

El partido fue parejo durante gran parte del encuentro sin ocasiones claras de gol. Sin embargo, al minuto 72 llegó la jugada que definió el compromiso de manera insólita.

El portero Ederson Cabezas iba a despejar un balón en juego parado, pero tuvo una desatención fatal. Diego Casas se encontraba cerca del guardameta, aprovechó el descuido para robarle el balón y colocó el 1-0 a portería vacía en una acción épica que desató la celebración marquense.

El delantero de Marquense había tenido otras oportunidades en el segundo tiempo. Al minuto 48 realizó una chilena dentro del área que no pudo conectar bien, y al 59 sacó un fuerte remate que complicó al portero pero sin poder batirlo. La tercera fue la vencida con el astuto "robo" de balón que sentenció el partido.

Marquense suma en casa

La victoria permite a Marquense inaugurar su casillero de puntos en el Clausura 2026. Los tres puntos logrados en casa son fundamentales para los leones en la tabla acumulada, donde buscan mantenerse alejados de la zona de descenso.

Para Achuapa, la situación se complica con cero puntos tras dos jornadas disputadas. Rafael Loredo necesita urgentemente que su equipo empiece a sumar para no quedar relegado en el fondo de la tabla del torneo.