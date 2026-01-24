Aisha Solórzano vs. Ana Lucía Martínez: así llegan al duelo histórico de guatemaltecas en la Liga MX Femenil 2026

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ofrecerá un encuentro especial para el futbol guatemalteco. Este sábado 24 de enero, Cruz Azul Femenil visitará a FC Juárez Femenil, en un duelo protagonizado por Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano, referentes de la selección nacional.

Será la primera vez que ambas futbolistas guatemaltecas se enfrenten oficialmente en el máximo circuito del futbol femenil mexicano. El partido se disputará a las 18 horas (hora de Guatemala), en el estadio Olímpico Benito Juárez, y será transmitido por Fox Sports Deportes.

Juárez llega al compromiso con tres victorias consecutivas, mientras que Cruz Azul buscará recuperarse de su primera derrota del certamen y mantenerse en zona de clasificación. Ambos equipos se ubican entre los primeros ocho lugares de la tabla.

Ana Lucía Martínez: líder ofensiva de Cruz Azul

La capitana de la selección guatemalteca es una de las figuras consolidadas de Cruz Azul. Ana Lucía Martínez suma dos goles en el Clausura 2026 y es una de las líderes del plantel dirigido por Diego Testas, tras su paso por Rayadas de Monterrey, donde fue bicampeona.

Martínez ha sido elegida dos veces como Jugadora del Partido en las primeras cuatro fechas. Además, registra una asistencia y ha disputado la mayoría de minutos con las celestes, consolidándose como pieza clave en el esquema ofensivo.

Aisha Solórzano: la nueva promesa en Juárez

Por su parte, Aisha Solórzano llegó a Juárez para este torneo y ya se estrenó como goleadora en la fecha anterior, frente a su exequipo, Xolas. Con velocidad y determinación, la delantera apunta a convertirse en una de las nuevas figuras del balompié nacional en México.

La atacante chapina ha tenido participación constante con el equipo fronterizo y busca afianzarse como titular. Su primer gol en la Liga MX Femenil le dio confianza para seguir creciendo en una de las ligas más competitivas de la región.

El encuentro no solo será determinante en lo deportivo, sino que también representará un momento histórico para Guatemala. Por primera vez, dos de las futbolistas más importantes del país se enfrentarán en la Liga MX Femenil, cada una con el objetivo de guiar a su equipo a la victoria en un duelo directo por la clasificación.