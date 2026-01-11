Ana Lucía Martínez recibe reconocimiento como MVP del Apertura 2025 acompañada de su familia

Ana Lucía Martínez vivió un momento especial previo al partido de Cruz Azul Femenil contra Chivas. La delantera guatemalteca recibió el reconocimiento oficial como MVP "Jugador Más Valioso" del Torneo Apertura 2025 acompañada de sus familiares, quienes viajaron desde Guatemala para estar presentes en este importante logro de su carrera.

La jugadora nacional fue homenajeada por el club en una ceremonia emotiva donde recibió el trofeo que la acredita como la Mejor Jugadora del torneo anterior. El momento fue aún más especial al compartirlo con su familia, quienes han sido fundamentales en su desarrollo como futbolista profesional.

Ana Lucía Martínez Maldonado es una futbolista guatemalteca que juega como delantera en el Cruz Azul Femenil de la Primera División mexicana. La atacante es internacional con la Selección de Guatemala y se ha consolidado como una de las mejores jugadoras centroamericanas en la Liga MX Femenil.

Debut soñado en el Clausura 2026

Tras recibir el reconocimiento como MVP, Ana Lucía respondió con un debut sobresaliente en la jornada 1 del Torneo Clausura 2026. La delantera guatemalteca marcó un doblete en la contundente victoria 5-0 de Cruz Azul como visitante frente al León en el estadio Nou Camp de Guanajuato.

Martínez anotó el segundo gol al minuto 42 del primer tiempo y cerró la goleada en el minuto 94, confirmando su peso ofensivo desde el arranque del certamen. La futbolista también participó con una asistencia en uno de los goles, demostrando que su gran momento no fue casualidad el semestre pasado.

Con este resultado, Cruz Azul inició con el pie derecho su participación en el Clausura 2026. La presencia de su familia en las gradas sin duda motivó a Ana Lucía a brindar una actuación memorable en su primer partido del año.

La guatemalteca brilla en la Liga Mx

El doblete de la guatemalteca confirma que el 2026 será otro gran año para la delantera. Martínez fue elegida MVP del pasado Torneo Apertura 2025 tras una campaña excepcional donde fue clave en el buen desempeño de Cruz Azul en el balompié azteca.

La delantera guatemalteca continúa haciendo historia como legionaria y se consolida como la máxima referente del fútbol femenil de Guatemala en el extranjero. Su talento, goles y reconocimientos individuales ponen en alto el nombre del país en una de las ligas más competitivas de la región.