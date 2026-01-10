Mundial 2026: Mario Escobar inicia en Brasil la etapa decisiva para estar de nuevo en una Copa del Mundo

El 2026 se perfila como un año decisivo en la carrera del árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca. Con la experiencia de haber estado presente en la Copa del Mundo de Catar 2022, el silbante nacional vuelve a colocarse frente a uno de los mayores desafíos de su vida profesional: superar las pruebas finales del proceso Fifa y ganarse una de las codiciadas casillas para dirigir en el Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Con ese objetivo claro, Escobar viaja este sábado 10 de enero a Río de Janeiro, Brasil, donde permanecerá durante ocho días intensos en el Seminario Fifa para árbitros élite candidatos a la Copa del Mundo 2026. En esta última y exigente fase del camino, se reunirán los mejores jueces de Concacaf y Conmebol, en un entorno donde cada detalle cuenta y el margen de error es mínimo.

“Estaremos alrededor de ocho días de trabajo, en los cuales analizaremos muchos videos para unificar criterios sobre diferentes tópicos que serán de vital importancia en el gran torneo que se viene en Estados Unidos”, explicó Escobar en entrevista con Prensa Libre.

El programa incluye exhaustivos análisis de video, evaluación de criterios arbitrales, actualización de lineamientos, posibles ajustes en las reglas y el uso de tecnología, además de duras pruebas físicas. En la pista, el árbitro guatemalteco será evaluado en resistencia y velocidad, dos factores clave en un futbol cada vez más rápido y demandante.

“Lo físico es muy importante, porque hoy en día el fútbol exige mucho más. Esta vez nos harán dos pruebas de pista. Será un seminario muy completo, de gran aprendizaje y de desarrollo, que es lo que nosotros como árbitros debemos tener de cara a un Mundial”, señaló.

Un camino ganado a pulso

Llegar a esta instancia no ha sido producto de la casualidad. Mario Escobar se ha ganado su lugar con actuaciones consistentes y de alto nivel, tanto en competencias internacionales como en el ámbito local. El 2025 fue especialmente intenso y exitoso para el silbante nacional, quien acumuló designaciones de gran prestigio.

Durante el año pasado dirigió partidos en la Liga de Arabia Saudita, Leagues Cup, Liga de Campeones de la Concacaf, Eliminatoria Mundialista, finales de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro. Además, fue parte de la Copa Árabe de Naciones en Catar y cerró el año dirigiendo su vigésimo quinta final en la Liga Nacional de Guatemala, un registro que habla de regularidad, confianza y respeto arbitral.

El árbitro guatemalteco Mario Escobar, durante su última práctica en el Centro de Alto Rendimiento, previo a partir de Brasil. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mario Escobar).

“Me siento muy contento por lo que fue el año 2025, donde tuvimos mucha participación. Eso genera confianza para afrontar lo que se viene en este 2026. Ahora toca prepararnos con todo para este seminario Fifa y representar de la mejor manera al arbitraje y al fútbol guatemalteco”, afirmó.

Nueva ilusión, mayor madurez

Catar 2022 fue un sueño cumplido y el premio a muchos años de sacrificio, disciplina y constancia. Hoy, la ilusión vuelve a estar intacta, aunque con una diferencia clave: la experiencia.

“Definitivamente está la ilusión de volver a estar en una Copa del Mundo. Ha sido un proceso largo, con muchos seminarios y partidos. Me he preparado todo este tiempo y haré todo lo que esté en mis manos para superar las pruebas. Después quedará en las autoridades la decisión final”, expresó.

Más allá de la expectativa, Escobar se siente mental y físicamente preparado para afrontar este reto. La tranquilidad que da haber vivido ya el proceso mundialista marca la diferencia.

“Me siento muy confiado en mis capacidades. En Catar me sentía un poco más estresado por ser la primera experiencia. Ahora, con ese conocimiento previo, estoy más tranquilo, feliz e ilusionado. Física y técnicamente me siento muy bien para responder a todo lo que se nos demande”, concluyó.

El árbitro guatemalteco explicó que aún no se conoce cuántos jueces serán seleccionados finalmente y que será en el mes de marzo cuando FIFA revele el listado oficial. Hasta entonces, Mario Escobar seguirá persiguiendo, con trabajo y convicción, la posibilidad de volver a silbar en el escenario más grande del futbol mundial.

Camino a otro mundial