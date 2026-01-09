Figueroa sobre José Manuel Contreras: “Aquí juega el que se adapte a nuestra forma”

El chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien tomó las riendas de Comunicaciones FC para el Torneo Clausura 2026, en uno de los desafíos más importantes de su carrera.

El cuadro crema iniciará el certamen en una posición incómoda: último en la tabla y en zona de descenso, tras haber firmado el peor torneo de su historia, con apenas 20 puntos en 22 jornadas. Figueroa, quien acumula cuatro días de trabajo con el plantel albo, se mostró optimista este viernes luego de atender a los medios de comunicación.

“Veo a un equipo con mucha disposición y ganas de salir de esta situación. Hemos estado trabajando fuerte para llegar al 21de enero en la mejor forma y activar todo lo necesario”, afirmó.

Sobre las críticas recibidas por el club en los últimos meses, el estratega fue claro: “Las críticas siempre estarán por la situación en la que está la institución. Nosotros estamos enfocados en corregir y empezar ganando”.

Evaluación del plantel y estilo de juego

El “Fantasma” reconoció que el equipo presenta desequilibrios en su conformación: “Hay muchas piezas en algunas zonas y pocas en otras. Estamos evaluando quiénes se adaptan a nuestro estilo y hemos tenido respuestas interesantes”, señaló.

Además, envió un mensaje contundente a la afición crema: “Comunicaciones no jugará distinto de local y visitante. Con este cuerpo técnico, el equipo tendrá una sola forma de jugar. Un club grande debe asumir riesgos y costos, incluso en derrotas o empates”.

Refuerzos y plan ofensivo

Figueroa confirmó la llegada de tres fichajes ofensivos: “Desde que llegué los pedí. La directiva anunciará los nombres, pero puedo asegurar que los jugadores están listos y llegarán antes del lunes”.

El técnico albo recordó su historial salvando equipos del descenso: “He estado en clubes con problemas similares y he logrado salvar a tres de cuatro, incluso con peores números que los de Comunicaciones”.

Asimimos indico aunque la situación es delicada, pidió no dramatizar: “No vamos a pensar en el descenso. Hay seis puntos de diferencia con el séptimo lugar, no es algo trágico. Queremos salir rápido y empezar ganando”.

Mensaje a los jugadores

Sobre la competencia interna, fue tajante: “Si los arqueros cometen errores, no jugarán. Si responden bien, seguirán atajando, y la confianza del cuerpo técnico hacia ellos es total, pero depende del rendimiento”.

Respecto a José Contreras, referente del club y con 40 años , aclaró: "No soy de referirme a un jugador en particular; él de momento está lesionado. Si él tiene la capacidad de jugar como a mí me gusta, va a jugar; si él no tiene la capacidad para hacerlo, no va a jugar. Puede tener mil años en el club y yo no me caso con nadie, yo me caso con la institución, con el esfuerzo, con los resultados. El mensaje a los jugadores es que hay una sola forma de jugar y yo no me salgo de esa forma de jugar”. finalizo el técnico crema.