Clausura 2026: ¿Qué pasará con el trofeo de la Liga Nacional tras el cambio de patrocinador?

La Liga Nacional de Futbol de Guatemala presentó este jueves 8 de enero de manera oficial los detalles rumbo al torneo Clausura 2026, el cual se iniciará el próximo 20 de enero, con el duelo entre Xelajú MC y Aurora FC, lo que marcará el comienzo de una nueva etapa para el balompié nacional.

El anuncio se hizo durante un acto especial, en el cual los directivos de la Liga dieron a conocer una alianza estratégica con el Banco de los Trabajadores (Bantrab), patrocinio que dará nombre a la competencia Liga Bantrab. También se dio a conocer la nueva imagen institucional, acompañada de un logotipo renovado que busca proyectar modernidad y mayor identidad para el campeonato.

La alianza entre la Liga Nacional y Bantrab tendrá una vigencia inicial de tres años, con opción de ampliación, según William Rosales, gerente de la Liga. El dirigente destacó la importancia del acuerdo para el desarrollo del deporte en lo estructural y organizativo.

“Esta alianza es un paso importante para el crecimiento y bienestar del futbol guatemalteco en general. Estamos motivados por el respaldo de Bantrab y esperamos que sea una relación que trascienda más allá de los tres años”, expresó.

Uno de los anuncios más relevantes fue la implementación del FVS (Football Video Support), un sistema tecnológico alternativo al VAR, con el que se busca aportar mayor justicia deportiva en los partidos. A través de este mecanismo, los equipos podrán solicitar revisiones arbitrales mediante tarjetas, con dos oportunidades disponibles.

El FVS operará por medio de la señal televisiva del partido, conectada a un software especializado. Un operador manejará las repeticiones y mantendrá comunicación directa con el árbitro central, quien decidirá qué cámaras revisar antes de la resolución final. Si la revisión solicitada procede, el equipo conservará su tarjeta; de lo contrario, perderá una de sus oportunidades.

Rosales explicó que está previsto implementar el sistema a partir de la sexta jornada del torneo. La próxima semana se firmará oficialmente el contrato, cuyo costo será asumido por la Liga Bantrab, en una apuesta por modernizar el campeonato y fortalecer la credibilidad arbitral en el futbol Guatemala.

Habrá copa nueva

Con la nueva alianza entre la Liga Nacional y Bantrab, el campeonato contará con un nuevo trofeo para el campeón del torneo Clausura, debido a que el diseño anterior pertenecía al antiguo patrocinador.

“El trofeo, definitivamente, se estará modificando. Eso lo vamos a trabajar ya en los próximos días. Todavía no se tiene un diseño específico ni se ha definido si el procedimiento se hará de manera interna o mediante concurso con la afición, como se hizo anteriormente”, explicó Rosales.

Representantes de la entidad bancaria informaron que está previsto el regreso del torneo de copa, con el nombre de Supercopa Bantrab, el cual reunirá a equipos de la Liga Nacional, así como de la Primera, Segunda y Tercera División. Para ello se trabajará en conjunto con la Federación Nacional de Futbol, que debe dar el visto bueno a la competición.

Otra de las novedades de la alianza es el impulso a las fuerzas básicas, a las cuales se destinarán recursos y programas de visoría, así como acceso a experiencias internacionales.

También se busca crear impacto social, con la implementación de becas académicas y deportivas, campañas contra la violencia y el racismo, así como la iniciativa “De regreso al estadio”, cuyo objetivo es incentivar a las familias y a la afición en general a volver a los recintos deportivos sin temor a sentirse en riesgo.