¿Qué es el FVS? El sistema alternativo al VAR que llega a la Liga Nacional

Este jueves 8 de enero, la Liga Nacional de Guatemala dio un paso histórico al anunciar, en conferencia de prensa, la incorporación del FVS (Football Video Support), un sistema similar al VAR que permitirá a los equipos solicitar revisiones de jugadas polémicas durante los partidos del máximo circuito del balompié nacional.

El gerente de la competencia, William Rosales, confirmó que la implementación está prevista para la sexta jornada del presente torneo:“El tema del FVS lo tenemos contemplado para implementarse a partir de la sexta jornada del presente torneo, pero también ultimar detalles con las empresas que proveen las transmisiones televisivas”, explicó.

Rosales detalló que ya se definieron los procedimientos técnicos para utilizar la señal cruda de televisión: “Ya convergimos en los procedimientos que vamos a adoptar para utilizar la señal cruda que nos va a servir para echar a andar el FVS en Guatemala”.

Patrocinio y proveedor certificado por FIFA El costo del videoarbitraje será asumido por la Liga Nacional gracias al patrocinio principal de Bantrab. El servicio será provisto por una empresa con sede en España y certificada por FIFA: “El costo lo va a asumir la Liga a través del patrocinio principalmente de Bantrab. La empresa es una entidad con sede en España denominada Quality. El monto, por aspectos de confidencialidad, no se puede revelar, pero sí es una empresa debidamente certificada por parte de FIFA, con las credenciales correspondientes para poder proveer ese servicio”, señaló Rosales.

¿Cómo funcionará el FVS?

A diferencia del VAR tradicional, el FVS permitirá que cada equipo solicite revisiones mediante un sistema de tarjetas: “Ahora vamos a depender del criterio del director técnico de cada club. Si una jugada, el director técnico considera que amerita una revisión, él solicitará su oportunidad, porque para ello se le estarán dando dos tarjetas. Si prospera esa revisión, le devuelven su tarjeta y mantiene intactas sus dos oportunidades”.

El sistema operará con la señal televisiva conectada al software de la empresa proveedora: “Esta transmisión televisiva tendrá que hacer una conexión con el equipo correspondiente de la empresa que va a prestar el servicio. A su vez, esta eleva esa señal a través de satélite. Habrá alguien encargado de manejar el software, de manejar la repetición, que tendrá una comunicación directa con el árbitro principal al momento de ir a revisar el monitor. Ahí el árbitro podrá pedir la cámara tal, la cámara dos, la cámara tres, y se va a estar trabajando de esa manera, sincronizadamente con el encargado de repetición, que será a través de una conexión vía remota”, explicó.

Nuevo diseño del trofeo

Finalmente, Rosales adelantó que el trofeo del certamen nacional también será renovado: “El trofeo definitivamente se estará modificando; eso lo vamos a trabajar ya en los próximos días. Todavía no se tiene un diseño específico ni se ha definido si el procedimiento se hará de manera interna o mediante concurso con la afición, como se hizo anteriormente”.