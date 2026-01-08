¿Qué es el FVS? El sistema alternativo al VAR que llega a la Liga Nacional

Fútbol Nacional

¿Qué es el FVS? El sistema alternativo al VAR que llega a la Liga Nacional

La Liga Nacional de Guatemala anunció la implementación del FVS, un sistema similar al VAR, que permitirá a los equipos solicitar revisiones de jugadas polémicas a partir de la sexta jornada del torneo.

Herberth Marroquín

|

time-clock

La Liga Nacional de Guatemala anunció la implementación del FVS, un sistema similar al VAR. (Foto Prensa Libre; Douglas Suruy).

La Liga Nacional de Guatemala anunció la implementación del FVS, un sistema similar al VAR. (Foto Prensa Libre; Douglas Suruy).

Este jueves 8 de enero, la Liga Nacional de Guatemala dio un paso histórico al anunciar, en conferencia de prensa, la incorporación del FVS (Football Video Support), un sistema similar al VAR que permitirá a los equipos solicitar revisiones de jugadas polémicas durante los partidos del máximo circuito del balompié nacional.

El gerente de la competencia, William Rosales, confirmó que la implementación está prevista para la sexta jornada del presente torneo:“El tema del FVS lo tenemos contemplado para implementarse a partir de la sexta jornada del presente torneo, pero también ultimar detalles con las empresas que proveen las transmisiones televisivas”, explicó.

Rosales detalló que ya se definieron los procedimientos técnicos para utilizar la señal cruda de televisión: “Ya convergimos en los procedimientos que vamos a adoptar para utilizar la señal cruda que nos va a servir para echar a andar el FVS en Guatemala”.

Patrocinio y proveedor certificado por FIFA El costo del videoarbitraje será asumido por la Liga Nacional gracias al patrocinio principal de Bantrab. El servicio será provisto por una empresa con sede en España y certificada por FIFA: “El costo lo va a asumir la Liga a través del patrocinio principalmente de Bantrab. La empresa es una entidad con sede en España denominada Quality. El monto, por aspectos de confidencialidad, no se puede revelar, pero sí es una empresa debidamente certificada por parte de FIFA, con las credenciales correspondientes para poder proveer ese servicio”, señaló Rosales.

LECTURAS RELACIONADAS

Municipal recibe sanción tras los incidentes en el estadio Manuel Felipe Carrera .(Foto Prensa Libre: Esbin García/Keneth Cruz).

Liga Nacional: Municipal recibe duras sanciones tras los incidentes en la final del torneo Apertura 2025 contra Antigua GFC

chevron-right
Antigua GFC dio el primer golpe en la gran final del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-0 a Municipal en el Estadio Pensativo. Los coloniales se llevan una ventaja cmoda para el partido de vuelta del sbado 27 de diciembre, aunque debern enfrentar ese duelo sin Jos Rosales por expulsin. Foto: BYRON RIVERA 21/12/2025

Confirmados fecha y horario de inicio del Torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional

chevron-right

¿Cómo funcionará el FVS?

A diferencia del VAR tradicional, el FVS permitirá que cada equipo solicite revisiones mediante un sistema de tarjetas: “Ahora vamos a depender del criterio del director técnico de cada club. Si una jugada, el director técnico considera que amerita una revisión, él solicitará su oportunidad, porque para ello se le estarán dando dos tarjetas. Si prospera esa revisión, le devuelven su tarjeta y mantiene intactas sus dos oportunidades”.

El sistema operará con la señal televisiva conectada al software de la empresa proveedora: “Esta transmisión televisiva tendrá que hacer una conexión con el equipo correspondiente de la empresa que va a prestar el servicio. A su vez, esta eleva esa señal a través de satélite. Habrá alguien encargado de manejar el software, de manejar la repetición, que tendrá una comunicación directa con el árbitro principal al momento de ir a revisar el monitor. Ahí el árbitro podrá pedir la cámara tal, la cámara dos, la cámara tres, y se va a estar trabajando de esa manera, sincronizadamente con el encargado de repetición, que será a través de una conexión vía remota”, explicó.

Nuevo diseño del trofeo

Finalmente, Rosales adelantó que el trofeo del certamen nacional también será renovado: El trofeo definitivamente se estará modificando; eso lo vamos a trabajar ya en los próximos días. Todavía no se tiene un diseño específico ni se ha definido si el procedimiento se hará de manera interna o mediante concurso con la afición, como se hizo anteriormente”.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol nacional Liga Nacional Torneo Clausura 2026 VAR 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS