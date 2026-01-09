Torneo Clausura 2026: Lo que necesitas saber sobre el funcionamiento del FVS en la Liga Nacional y sus diferencias con el VAR

La Liga Nacional de Futbol de Guatemala confirmó este jueves un paso histórico hacia la modernización del balompié chapín: la implementación del Football Video Support (FVS), un sistema de asistencia por video que comenzará a utilizarse en la primera vuelta del Torneo Clausura 2026.

A diferencia del VAR tradicional, el FVS introduce un mecanismo innovador que otorga a los entrenadores la posibilidad de solicitar revisiones mediante un sistema de tarjetas de desafío.

Cada técnico dispondrá de dos tarjetas por partido, que podrá usar en cualquier momento del encuentro. Si la revisión confirma su reclamo, se le devuelve la tarjeta y mantiene sus oportunidades intactas; en caso contrario, pierde una. Si agota ambas sin éxito, ya no podría solicitar revisiones en el partido.

Este modelo busca equilibrar la justicia deportiva con la dinámica del juego, otorgando a los equipos un rol activo en la revisión de jugadas polémicas. Además, el árbitro estará obligado a revisar las jugadas solicitadas, lo que contrasta con el VAR, donde la decisión depende del criterio del equipo arbitral.

Habrá una persona encargada de operar el software y gestionar las repeticiones, manteniendo comunicación directa con el árbitro principal cuando este se acerque a revisar el monitor. En ese momento, el árbitro podrá solicitar la cámara específica que desee (cámara 1, cámara 2, cámara 3), trabajando de forma sincronizada con el responsable de las repeticiones, quien estará conectado de manera remota. Todo esto permitirá tomar la decisión correcta durante el encuentro.

Es importante destacar que el sistema FVS está diseñado especialmente para asistir a los árbitros en la corrección de decisiones mediante la revisión de jugadas específicas solicitadas por los entrenadores, en lugar de la monitorización continua que realiza el Árbitro Asistente de Video (VAR), utilizado en la mayoría de ligas del mundo.

Aunque el costo del FVS será asumido por la Liga Nacional, no se reveló el monto de la inversión. Con esta medida, el futbol guatemalteco se suma a la tendencia global de incorporar tecnología para reducir errores arbitrales.

Principales diferencias entre FVS y VAR

Cada entrenador contará con dos tarjetas por partido para solicitar revisiones. Si la revisión solicitada resulta correcta y es validada, la tarjeta será devuelta; en caso contrario, se retirará. El árbitro estará obligado a realizar la revisión cuando el estratega la solicite. VAR: Las revisiones son automáticas y decididas por asistentes de video; sin límite de intervenciones; los clubes no tienen poder de decisión.

Ambos sistemas comparten el mismo objetivo: corregir errores y garantizar decisiones más justas, pero el FVS marca un cambio significativo al dar protagonismo a los equipos en el proceso.