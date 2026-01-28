Comunicaciones suma tres puntos clave al vencer al bicampeón Antigua GFC

Comunicaciones consiguió este miércoles una victoria crucial en su lucha por escapar del descenso, al imponerse por la mínima (0-1) a Antigua GFC en el estadio Pensativo, por la jornada 3 del Torneo Clausura 2026. El gol del triunfo fue obra del mediocampista cubano Karel Espino, quien definió al minuto 80 una acción a balón parado, sellando tres puntos vitales para el conjunto albo.

El encuentro arrancó con ritmo intenso, con ambos equipos buscando imponer condiciones desde el arranque. Comunicaciones intentó inquietar desde temprano al portero Luis Morán, mientras que los locales apelaban a un juego más directo y transiciones rápidas, intentando sorprender al guardameta crema Fredy Pérez.

Las primeras aproximaciones del equipo capitalino llegaron por medio de Janpol Morales, Laynner García y Ernesto Monreal, este último obligando a Morán a intervenir con una buena atajada. La respuesta de los coloniales no tardó en llegar: al 24’, Óscar Santis exigió a Pérez con un potente disparo, y un minuto más tarde, Dewinder Bradley, quien había ingresado por lesión de Juan Apaolaza, estuvo cerca de abrir el marcador, sin éxito.

El resto del primer tiempo fue parejo, con leve dominio de Comunicaciones en la posesión, pero sin acciones claras que inquietaran los arcos. La primera mitad concluyó con el marcador en blanco.

En el complemento, la tónica del partido se mantuvo. Antigua generó su ocasión más clara al minuto 60, cuando Fredy Pérez se impuso en un mano a mano frente a Santis. Minutos después, el portero local, Luis Morán, volvió a ser figura al detener un remate peligroso de Dairon Reyes y, más tarde, un mano a mano de Erick Lemus, quien poco después salió de cambio. Cabe mencionar que Lemus había ingresado en la segunda parte y únicamente permaneció 21 minutos en el terreno de juego.

El tanto de la victoria llegaría al minuto 80. En una jugada a balón parado, Karel Espino sorprendió con un remate raso y colocado al poste izquierdo de Morán, firmando el 0-1 definitivo. Fue el segundo gol del cubano en el certamen del olenate crema.

Comunicaciones manejó con inteligencia los minutos finales, cerrando filas en defensa y apostando al orden para sostener la ventaja. En tanto, Antigua, sin claridad en ataque, no encontró respuestas para revertir el resultado.

Con este triunfo, Comunicaciones suma seis puntos en tres jornadas, mientras que Antigua GFC, bicampeón nacional, apenas acumula un punto, en un arranque preocupante para el conjunto colonial.

En la próxima jornada, Comunicaciones visitará a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, mientras que Antigua GFC se medirá como visitante al Deportivo Marquense.