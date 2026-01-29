Mauricio Tapia lamenta la derrota de Antigua GFC ante Comunicaciones: “Estamos en una posición muy mala”

El bicampeón nacional, Antigua GFC, no ha tenido el inicio esperado en el Torneo Clausura 2026. Dirigido por el argentino Mauricio Tapia, el conjunto colonial suma apenas un punto en tres jornadas, tras dos derrotas y un empate, y se ubica en el último lugar de la tabla, con solo dos goles anotados.

El arranque ha sido complicado para el cuadro antigüeño, que aún no encuentra su mejor versión. Luego de la reciente derrota en casa frente a Comunicaciones (0-1), Tapia analizó en conferencia de prensa las razones del bajo rendimiento y destacó la solidez táctica del rival en este encuentro.

“Nos quitaban el primer pase con José ‘Chema’ Rosales. Dairon Reyes lo seguía, los tres del medio nos hacían hombre a hombre y nos cortaban el circuito, sobre todo ese primer pase desde el central al bloque ofensivo”, explicó Tapia. “Cuando encontrábamos a los interiores, parecía que generábamos algo”.

El técnico también defendió el planteamiento estratégico de ambos equipos: “No diría que fue un partido feo. Fue muy estratégico. Comunicaciones apostó al contragolpe, especialmente con Jeanpol, que era el que más nos preocupaba en ese uno contra uno.”.

Sobre el gol que selló la derrota, Tapia reconoció que hubo algo de infortunio: “Cuando las cosas vienen al revés, pasan cosas como la que pasó con el gol, pasó por arriba del costado, la desbia uno que se abre la barrera. Comunicaciones encuentra los tres puntos no de forma fortuita, sería injusto decirlo así. Lo buscaron y lo encontraron. Después del gol, fuimos inoperables”. señalo Tapia

Pese al mal momento, el entrenador argentino hizo un llamado a la calma y la autocrítica: “Con este inicio tan irregular, estamos en una posición muy mala. Pero no se trata de buscar culpables. Se trata de asumir responsabilidades y no volvernos locos. Somos conscientes de lo que se genera alrededor del bicampeón”.

Finalmente, Tapia subrayó la necesidad urgente de revertir la situación: “Necesitamos salir de este momento con lo que tenemos, con las herramientas disponibles. Como nos tocó el torneo pasado. Hay que encontrar resultados, y rápido”.

Antigua GFC buscará reaccionar en la próxima jornada cuando visite a Deportivo Marquense, en un duelo importante para recuperar terreno y salir del fondo de la tabla.