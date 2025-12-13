Martín García es el nuevo técnico de Cobán Imperial tras la renuncia de Sebastián Bini

Cobán Imperial tiene nuevo director técnico. Apenas un día después de que Sebastián Bini anunciara su renuncia indeclinable por conflictos administrativos en la contratación de refuerzos, la junta directiva de los Príncipes Azules presentó este sábado a Martín "Tato" García como su nuevo entrenador para el Clausura 2026.

García se convierte en el tercer entrenador de la temporada para Cobán Imperial, después de José Luis Trejo y Sebastián Bini, reflejando la inestabilidad deportiva que ha atravesado la institución norteña.

El comunicado oficial

La directiva actuó con rapidez para cubrir la vacante dejada por Bini, quien renunció alegando falta de apoyo en el mercado de fichajes y trabas en las negociaciones de los jugadores solicitados para reforzar al plantel.

Martín García asume un desafío complejo. Cobán Imperial finalizó el Torneo Apertura 2025 en la novena posición con 23 puntos tras seis victorias, cinco empates y once derrotas. El equipo no logró clasificar a la fase final al no conseguir el resultado positivo necesario en la última jornada que disputó como local.

El técnico uruguayo tendrá la responsabilidad de clasificar a Cobán Imperial a la fase final del Clausura 2026 y, principalmente, evitar que el equipo caiga en zona de descenso.

La situación es delicada y García deberá trabajar rápidamente para preparar al equipo de cara al nuevo torneo, que arrancará en pocas semanas.

El uruguayo conoce el medio guatemalteco y tendrá que utilizar toda su experiencia para sacar adelante a un Cobán Imperial que necesita urgentemente estabilidad deportiva y resultados positivos para alejarse del descenso.