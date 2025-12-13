Sebastián Bini deja Cobán Imperial tras no recibir respaldo de la directiva para reforzar el equipo

Sebastián Bini ya no será el entrenador de Cobán Imperial. El director técnico argentino comunicó este viernes 12 de diciembre su salida del club junto a su cuerpo técnico completo, argumentando ausencia de compromiso por parte de los directivos para fortalecer el equipo durante el período de transferencias.

El estratega había vuelto a los Príncipes Azules después de su anterior etapa en la temporada 2021-2022, asumiendo el desafío de mejorar una complicada situación deportiva pese a una deficiente organización previa del campeonato. No obstante, los compromisos de renovación del plantel nunca se concretaron.

Bini decidió no seguir al mando del equipo cobanero para el próximo torneo Clausura 2026, dejando a la institución en un momento delicado previo al arranque de la nueva temporada.

Promesas incumplidas en el mercado

Según detalló Bini en su declaración pública, más de siete días atrás sostuvo una junta con los dirigentes de Cobán Imperial donde especificó los requerimientos prioritarios del plantel para escapar del descenso y construir un conjunto verdaderamente competitivo.

"Después de reunirnos con la Junta Directiva hace más de una semana, donde expresamos las necesidades inmediatas del equipo para alejarnos del descenso y armar un plantel competitivo, no hemos visto progresos. Por el contrario, enfrentamos obstáculos en las gestiones de los futbolistas que pedimos", señaló el técnico.

El argentino indicó que inicialmente aceptó el desafío de revertir el panorama adverso bajo la promesa de reconstruir el plantel durante esta ventana de fichajes, aprovechando los cupos disponibles. Sin embargo, esas promesas quedaron solo en palabras.

Incompatibilidad de visiones

El entrenador fue claro al justificar su decisión de abandonar el proyecto. "Esta ausencia de compromiso no se alinea con mi filosofía ni con la de mi cuerpo técnico. Comprendemos que bajo estas condiciones no podemos afrontar exitosamente el torneo Clausura 2026", expresó Bini al finalizar su comunicado.

La renuncia del técnico coloca a Cobán Imperial en una posición difícil cuando faltan pocas semanas para que comience el Clausura 2026. La directiva deberá encontrar rápidamente un nuevo entrenador dispuesto a asumir el desafío de mantener al equipo en Primera División.