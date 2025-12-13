Municipal y Antigua ante el desafío de Aurora y Achuapa en las semifinales del Apertura 2025

La fiesta comenzó con ocho invitados, pero el Torneo Apertura 2025 ya solo guarda espacio para cuatro. El margen de error desapareció y la ilusión del título exige carácter, jerarquía y valentía. Las semifinales de ida levantan este domingo 14 de diciembre, el telón, y el futbol guatemalteco se alista para dos duelos cargados de historia, emoción y cuentas pendientes.

Municipal y Antigua GFC, señalados como los grandes favoritos, están obligados a imponer condiciones desde el primer juego. Sin embargo, al frente tendrán a dos equipos que rompieron pronósticos y sacudieron el campeonato: Aurora FC y Deportivo Achuapa, las revelaciones que hoy sueñan con dar el golpe definitivo.

El primer pitazo de esta antesala a la gran final se escuchará en el estadio Guillermo Slowing. A orillas del lago de Amatitlán, Aurora FC saldrá con el orgullo intacto y el hambre de gloria a flor de piel. Su regreso a la Liga Nacional, tras 25 años de ausencia, ya es una historia de reivindicación; alcanzar las semifinales, una muestra de que el pasado quedó atrás.

Pocos imaginaban a los tigres aurinegros entre los cuatro mejores, pero su campaña no ha sido casualidad. Aurora volvió para reclamar memoria y territorio como uno de los clubes históricos del balompié nacional. Sin importar el rival, el equipo no piensa claudicar y sueña con regresar a una final y pelear por su noveno título de liga.

El obstáculo es mayúsculo. Antigua GFC, actual campeón nacional, llega decidido a defender su corona. Los coloniales parten como favoritos en la previa, pero esa etiqueta deberá traducirse en futbol dentro del campo. Será el primer capítulo de una serie que promete intensidad, fricción y emociones al límite.

El recuerdo pesa: la última vez que Aurora disputó una semifinal fue en el Clausura 2004, un año antes del descenso que lo alejó durante dos décadas de la máxima categoría. Hoy, el presente se escribe con coraje y convicción.

Nuevo sueño cebollero

Por la tarde, el estadio Winston Pineda se vestirá de naranja. Jutiapa vivirá una jornada histórica con Deportivo Achuapa como protagonista. El conjunto cebollero desafió los pronósticos, eliminó a Deportivo Mixco y, por primera vez, se instaló en una semifinal con el deseo intacto de seguir soñando.

Pero enfrente estará Municipal, líder de la fase de clasificación y firme candidato al título. Los rojos buscan su corona número 33, la que los dejaría como el máximo ganador en solitario del futbol guatemalteco. La consigna es clara: apagar la fiesta jutiapaneca, repetir lo hecho ante Atlético Mictlán y volver a la final por segundo torneo consecutivo.

Las cartas están sobre la mesa. Historia, ambición y gloria se cruzan en 180 minutos que prometen ser inolvidables.