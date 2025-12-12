Selección de Guatemala clasifica al Mundial de talla baja tras destacada participación en Copa América

Selección de Guatemala clasifica al Mundial de talla baja tras destacada participación en Copa América

La Selección Nacional de Guatemala de talla baja logró clasificarse a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Marruecos, tras su destacada participación en la Copa América.

La Selección Nacional de Talla Baja logro su pase a la próxima Copa del Mundo. (Foto: Prensa Libre, Fernando García)

La Selección Nacional de Guatemala de talla baja participó recientemente en la tercera edición de la Copa América, disputada del 22 al 30 de noviembre en Asunción, Paraguay, en la cual consiguió su pase a la próxima Copa del Mundo en esta categoría.

Este evento fue, organizado por el Comité Olímpico Paraguayo y la Federación Internacional de Futbol de Talla Baja, reunió a las mejores selecciones del continente en una competencia que sigue ganando relevancia en el ámbito deportivo.

En esta ocasión, el combinado guatemalteco integró un grupo sumamente competitivo y dificil junto a Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, selecciones con gran trayectoria en esta modalidad. A pesar del reto, el equipo nacional mostró una evolución notable respecto a su debut en ediciones anteriores.

Gracias a su esfuerzo y buen desempeño, el cuadro guatemalteco logró avanzar a la fase de cuartos de final, donde se enfrentó al anfitrión Paraguay, ante el que cayó y quedó eliminado de la competición. Sin embargo, el balance general fue positivo para la escuadra azul y blanco.

La destacada actuación del equipo nacional le permitió clasificarse a la próxima Copa del Mundo de Futbol de Talla Baja, que se disputará en noviembre de 2026 en Marruecos. Este logro representa un gran paso para el desarrollo de esta disciplina en el territorio nacional.

Ahora, el representativo nacional iniciará su preparación con miras a realizar una gran Copa del Mundo en Marruecos 2026, donde el objetivo será llegar en óptimas condiciones competitivas para poder pelear de tú a tú con las mejores selecciones del mundo.

Guatemala participando en la Copa América de talla baja. (Foto: Prensa Libre, Fernando García).

