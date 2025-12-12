Las claves de la clasificación de Achuapa, que disputará su primera semifinal en la historia

El cuadro del Deportivo Achuapa hizo historia al clasificarse a las semifinales del Torneo Apertura 2025, luego de dejar en el camino al Deportivo Mixco en los cuartos de final del certamen nacional.

El conjunto cebollero ha sido, de momento, una de las grandes revelaciones del torneo, al meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

Los dirigidos por Álvaro García han realizado un gran torneo, en el que lograron su clasificación a la fase final en la séptima posición, y posteriormente derrotaron, con un marcador global de 3-2, a los chicharroneros del Deportivo Mixco.

Para el cuadro jutiapaneco es un momento dulce al estar entre los cuatro mejores del certamen. Una de las claves de este éxito ha sido la conformación de una plantilla que mezcla jugadores veteranos con jóvenes que se han complementado de gran manera y la mentalidad ganadora que le ha implementado su entrenador, que tomó las riendas del equipo el pasado mes de noviembre.

Las claves del cuadro cebollero

Entre los líderes del vestuario destacan el multicampeón Carlos Castrillo, Sixto Betancourt, Edgar Macal y Alexis Matta, futbolistas con buen recorrido en el ámbito nacional.

Mientras tanto, el grupo de jóvenes ha tenido un gran desempeño, con figuras como el goleador guatemalteco Erick Sánchez, Edwin Bol, Carlos Santos y Randall Corado, quienes han sobresalido en sus diferentes posiciones tanto en la delantera como en el mediocampo.

Otra clave importante fue la gran serie frente al Deportivo Mixco, en la que supieron manejar los momentos del encuentro, atacando y defendiendo en el momento justo, además de saber sufrir cuando fue necesario.

El meta ecuatoriano Ederson Cabezas ha sido determinante en estos últimos encuentros, al igual que el delantero argentino Agustín Maziero. El guardameta realizó grandes atajadas en la serie ante Mixco, mientras que el delantero anotó un gol en el partido de ida y salvó otro sobre la línea en el partido de vuelta.

La contratación de Álvaro García, estratega uruguayo que por primera vez dirige en la Liga Nacional, ha sido fundamental para este logro. García tomó las riendas del cuadro de Achuapa el pasado mes de noviembre y, desde entonces, ha sabido llevar al plantel cebollero a buen puerto. El exguardameta ha impuesto su sello y ahora buscará seguir en plan grande, buscando una sorpresa mayúscula que sería eliminar a Municipal.