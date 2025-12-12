Mauricio Tapia, técnico de Antigua GFC, afirmó que su equipo venció a Xelajú MC con autoridad y de manera justa

El cuadro de Antigua GFC se convirtió en el último equipo clasificado a las semifinales, luego de vencer 2-0 en casa al cuadro de Xelajú MC, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

El cuadro aguacatero sufrió para vencer a un equipo altense que, durante 80 minutos, tuvo el pase en sus manos. Fue un partido bastante disputado en la primera mitad, donde ambos equipos generaron jugadas de peligro.

En la segunda etapa, el equipo local buscó llevarse la victoria y lo consiguió, mientras que el conjunto altense intentó resguardarse y salir al contragolpe, pero no le alcanzó y quedó eliminado del torneo con un marcador global de 2-1.

Los goles coloniales llegaron al minuto 80, por intermedio de Brayan Castañeda, quien, en una jugada individual, marcó un golazo al ángulo ante el que nada pudo hacer el guardameta Darío Silva.

El tanto de la confirmación llegó al 90, con un gran remate de Kevin Macareño, que desató la locura en la grada y selló la clasificación a las semifinales del certamen nacional.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador antigüeño Mauricio Tapia expresó: "Tuvimos una propuesta más agresiva con los cambios que hicimos. Sacamos a jugadores que dan más equilibrio y apostamos por ser más ofensivos, sabiendo que estábamos expuestos".

También destacó: "Las características de Castañeda encajaban perfecto en el remate de media distancia y en las filtraciones por dentro".

Para finalizar, indicó Tapia: "Eliminamos a un gran rival, que está bien dirigido por Amarini, y creo que ganamos con autoridad y justicia".