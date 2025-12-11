Álvaro García, técnico de Achuapa, asegura que Municipal es el mejor equipo del Apertura 2025

El Deportivo Achuapa hizo historia este jueves 11 de diciembre al clasificar por primera vez a las semifinales de la Liga Nacional, en el Torneo Apertura 2025.

El conjunto cebollero dejó en el camino al Deportivo Mixco tras empatar 0-0 en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Gracias al triunfo 3-2 en el partido de ida, los jutiapanecos lograron su pase a la siguiente fase.

Para el cuadro cebollero, este certamen será inolvidable, ya que es la primera ocasión en que alcanza una semifinal, un hecho histórico para la institución. Achuapa, que finalizó en la séptima posición de la tabla, eliminó al segundo clasificado de la fase regular.

Ahora, el equipo dirigido por el estratega uruguayo Álvaro García disputará la semifinal frente a Municipal, donde buscará seguir haciendo historia y alcanzar su primera gran final.

Al finalizar el encuentro, García expresó su agradecimiento: "Antes que nada, agradecido con Dios que me haya dado la posibilidad de estar acá. También agradecido con Chico Cepeda, presidente de Achuapa, que confió en mí para estar en esta posición y poder, con mi conocimiento, ayudar a este grupo de jugadores a trascender y lograr algo histórico para la institución: clasificar a una semifinal que nunca había alcanzado".

Sobre el partido de ida, el técnico recordó: "Arrancamos perdiendo con un gol rarísimo, lo logramos empatar y dar vuelta. Después nos hacen otro gol raro y, al final, pudimos ganar. Esa diferencia creo que es la que hoy nos hace clasificar, porque por la posición en la tabla, si perdíamos, quedábamos afuera".

Respecto al rival en semifinales y la expulsión de un jugador, García comentó: "Primero que nada, recuperar a los jugadores y que se sientan con mucha energía en estos días. Consultar por qué expulsaron a Mata, porque no entiendo la razón; no hizo nada en el banco, ahí estaba y todos estaban gritando. Es dificilísimo echar a uno. Y nada, plantearlo con mucha paciencia y tranquilidad, sabiendo que enfrentamos al mejor equipo de la liga, el que tiene a todos los seleccionados".

Finalmente, destacó los tres pilares del equipo: "Plantearlo a nuestra manera y con esos tres pilares fundamentales: compromiso, orden y humildad".