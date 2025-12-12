Video: ¿Te lo perdiste? Así fue el golazo de Castañeda en el partido de Antigua frente a Xelajú

Antigua GFC y Xelajú MC se enfrentaron el pasado jueves, en el duelo de vuelta de los cuartos de final el cual se disputó ante un estadio completamente lleno.

Los coloniales llegaban obligados a remontar el 1-0 sufrido en la ida —con gol de penalti de Antonio de Jesús López— y necesitaban marcar para igualar la serie y avanzar por mejor posición en la tabla.

Xelajú MC parecía tener la clasificación en la mano. El cuadro quetzalteco se defendió con orden, cerró espacios y contó con un notable desempeño de su portero, Rubén Darío Silva, quien mantuvo su arco en cero durante gran parte del partido. Pero los últimos minutos estaban destinados a cambiar la historia.

Al 59’, el técnico Mauricio Tapia apostó por un revulsivo: ingresó Brayan Castañeda en sustitución de José Rosales. Era el momento de arriesgar, el todo o nada. Y la decisión pagó de inmediato.

Castañeda firmó una jugada magistral al minuto 81. Tomó el balón, dejó atrás a tres defensores y, perfilado para su pierna izquierda, sacó un zurdazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo del arco defendido por Silva. Un golazo que desató la locura.

El Pensativo explotó. Los más de 8 mil aficionados presentes celebraron a todo pulmón el tanto que renovaba la esperanza y encaminaba la remontada para defender la corona obtenida en el Clausura 2025.

La fiesta se completó en tiempo de reposición: al 90+2, Kevin Macareño marcó el 2-0, para sellar el 2-1 global que clasificó a Antigua GFC a las semifinales, donde se enfrentará a Aurora FC por un boleto a la gran final.