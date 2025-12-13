Achuapa y Municipal se enfrentan cara a cara en la primera semifinal

Desde las 15:00 horas, se miden mañana Achuapa y Municipal por la llave 1 del Apertura, en el estadio Winston Pineda.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal lo ganó por 3 a 0.

Achuapa y Municipal se esforzarán por tener el mejor resultado que los lleve hasta la gran final de la competencia. El partido de revancha se jugará el jueves 18 de diciembre.

Próximo partido de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 1: vs Municipal: 18 de diciembre – 20:00 horas

Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 1: vs Achuapa: 18 de diciembre – 20:00 horas

Los resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)

: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio) Temporada Regular : Marquense 0 vs Achuapa 0 (26 de julio)

: Marquense 0 vs Achuapa 0 (26 de julio) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)

: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Achuapa 2 (16 de agosto)

: Cobán Imperial 2 vs Achuapa 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Comunicaciones 1 (24 de agosto)

: Achuapa 2 vs Comunicaciones 1 (24 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)

: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre)

: Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre)

: Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre) Temporada Regular : Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre)

: Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Achuapa 0 (21 de septiembre)

: Guastatoya 0 vs Achuapa 0 (21 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Achuapa 0 vs Marquense 0 (12 de noviembre)

: Achuapa 0 vs Marquense 0 (12 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)

: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de octubre)

: Achuapa 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de octubre) Temporada Regular : Comunicaciones 2 vs Achuapa 0 (1 de noviembre)

: Comunicaciones 2 vs Achuapa 0 (1 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)

: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre)

: Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre) Temporada Regular : Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre)

: Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Guastatoya 1 (30 de noviembre)

: Achuapa 1 vs Guastatoya 1 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre)

: Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre) Cuartos de Final: Mixco 0 vs Achuapa 0 (11 de diciembre)

Los resultados de Municipal en partidos >

del Apertura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)

: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio) Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)

: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)

: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto) Temporada Regular : Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)

: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto) Temporada Regular : Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)

: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)

: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)

: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)

: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)

: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre) Temporada Regular : Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)

: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)

: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)

: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)

: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)

: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre) Cuartos de Final: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)

Horario Achuapa y Municipal, según país