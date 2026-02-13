El trofeo de la Copa del Mundo llega a Guatemala con Trezeguet como invitado estelar

El mítico trofeo de la Copa del Mundo llegó este viernes 13 de febrero a la capital guatemalteca, marcando el inicio oficial de la gira del trofeo más prestigioso e importante del fútbol mundial.

La Ciudad de Guatemala fue elegida como punto de partida del tour que organiza la FIFA junto con su principal patrocinador. El arranque de la gira se dio en el país de la Eterna Primavera, donde el trofeo permanecerá en exhibición durante varias horas para que los aficionados puedan apreciarlo de cerca.

El trofeo no vino solo: llegó acompañado por un campeón del mundo, el legendario delantero David Trezeguet, figura histórica de la selección de Francia. Trezeguet fue campeón del mundo en Francia 1998 y subcampeón en Alemania 2006, recordado también por su participación en la tanda de penaltis de aquella final ante Italia.

Pocos futbolistas en la historia han tenido el privilegio de levantar el preciado trofeo, y hoy Guatemala recibió a uno de ellos. Trezeguet, considerado uno de los delanteros más elegantes y letales de su generación, brilló en clubes de talla mundial como la Juventus, donde vivió sus mejores años y se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos del club. También defendió los colores del AS Mónaco, River Plate y otros equipos donde dejó una huella imborrable.

El campeón francés fue uno de los encargados de abrir el telón para presentar el trofeo, y posteriormente lo sostuvo entre sus manos para mostrarlo a los medios de comunicación presentes, dedicándole incluso un beso al galardón más codiciado del planeta fútbol.

La última vez que el trofeo visitó Guatemala fue antes del Mundial de Brasil 2014, edición en la que la selección de Alemania terminó coronándose campeona.

Características del trofeo

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA está hecho de oro macizo de 18 quilates y pesa 5.175 kilogramos. El diseño actual data de 1974 y representa a dos figuras humanas que sostienen el globo terráqueo.

Solo un grupo selecto tiene permitido tocarlo: campeones del mundo, jefes de Estado y el presidente de la FIFA. Para el resto del público, únicamente existe la posibilidad de observarlo, razón por la cual cada aparición genera enorme emoción entre los aficionados.