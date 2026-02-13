Así se jugará la jornada 6 del torneo Clausura 2026, donde Antigua buscará salir del sótano

La Liga Nacional regresa este fin de semana, 14 y 15 de febrero, con la disputa de la jornada 6 del Torneo Clausura. Será una fecha importante, cargada de intensidad en las distintas canchas del país, con partidos de alto voltaje entre equipos que buscan escapar de la zona baja de la tabla acumulada y otros que intentan escalar posiciones.

La jornada iniciará con el duelo entre Deportivo Mixco y Comunicaciones, en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El cuadro albo llega con confianza tras su sufrida victoria ante Marquense en la fecha anterior, triunfo que le permitió salir, momentáneamente, de la zona de descenso. Por su parte, los chicharroneros vienen motivados luego de ganar a domicilio al campeón Antigua GFC.

Mixco buscará aprovechar su condición de local, mientras que Comunicaciones intentará encadenar su segundo triunfo consecutivo para encaminar cuanto antes la permanencia, en encuentro será a las 15:00 horas.

Luego a las 18:00 horas Municipal recibe en el estadio Manuel Felipe Carrera a Achuapa. Los rojos vienen de una victoria contundente ante Malacateco, mientras que el conjunto cebollero, dirigido por Rafael Loredo, también está comprometido en la tabla acumulada y necesita seguir sumando. Llega con dos triunfos consecutivos, por lo que se anticipa un duelo atractivo y de mucha necesidad para ambos equipos.

Para cerrar la actividad del sábado, a las 20:00 horas el cuadro del Deportivo Guastatoya, inmerso en la lucha por no descender pero con un buen inicio de torneo, recibe a Malacateco en el estadio David Cordón Hichos. Los toros arrastran dos derrotas consecutivas y buscarán sumar como visitantes para cortar la mala racha y evitar complicaciones tempranas en el campeonato.

El domingo abre con el enfrentamiento entre Aurora FC y Cobán Imperial, a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing. Los aurinegros no han tenido un buen arranque de campeonato y buscan su segunda victoria del Clausura para escalar posiciones, mientras que los cobaneros, actuales líderes del torneo, intentarán mantenerse firmes en la cima.

Por la tarde, Atlético Mictlán recibe a Antigua GFC a las 15:00 horas . El cuadro conejo, penúltimo en la tabla acumulada y en zona de riesgo, está urgido de puntos jugando en casa. Enfrente tendrá a un Antigua que, pese a ser bicampeón, ha tenido un inicio muy complicado en el torneo y aún no ha logrado sumar una victoria, ubicándose en el fondo de la tabla. Será un partido clave para las aspiraciones de ambos.

La jornada 6 se cerrará con el Clásico del Occidente entre Marquense y Xelajú MC a las 20:00 horas. Marquense, urgido de puntos para salir del último lugar en la zona de descenso, buscará hacerse fuerte en casa ante un Xelajú que siempre vive este duelo con gran intensidad.