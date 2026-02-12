Jesús López, tras la eliminación del Xelajú MC: “Ojalá algún día tengamos un escenario así en Guatemala”, impresionado por el estadio BBVA

Xelajú MC cerró su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf tras caer 2-0 frente a los Rayados de Monterrey, en el partido de vuelta de la primera fase del torneo.

A pesar del esfuerzo del cuadro quetzalteco, la serie concluyó con un global de 3-1 a favor del conjunto mexicano, que continúa en competencia y que, por la calidad de su plantel, es considerado uno de los principales candidatos al título.

El equipo superchivo logró competir e intentó proponer, pero no pudo superar a uno de los clubes más sólidos de la región y con una de las nóminas más potentes del continente. Monterrey, jugando en su moderno estadio BBVA, hizo valer su jerarquía ante un Xelajú que luchó, pero no encontró los recursos suficientes para avanzar.

Tras el encuentro, Jesús López, una de las figuras y líderes del vestuario superchivo, habló con los medios de comunicación. El centrocampista guatemalteco, clave en la estructura del equipo, analizó la eliminación y lo que debe mejorar el plantel de cara a lo que sigue en la temporada.

Respecto al desempeño, López comentó: “Tenemos que jugar más sueltos, con más movilidad. No solo en el bloque defensivo, sino también en lo ofensivo. Tenemos que tratar de mantener más el balón”.

También elogió la calidad del estadio BBVA, una cancha mundialista que lo impresionó, y aprovechó para expresar un deseo para el futbol guatemalteco: “Un escenario así ojalá tuviéramos algún día en Guatemala, por lo menos una cancha buena, porque no tenemos ninguna que le llegue”.

Sobre la eliminación, López añadió: “Nosotros queríamos salir avantes de esta serie. No lo conseguimos y sabemos que tenemos que mejorar mucho en la movilidad, atrevernos a jugar más contra este tipo de rivales, porque sentí que nos faltó eso. Ahora toca enfocarnos en la Liga”.

Finalmente, el mediocampista agradeció profundamente el apoyo de la afición superchiva, que se hizo presente en territorio mexicano para respaldar al club. López expresó que el esfuerzo de los seguidores “se siente y se valora”, y que el equipo buscará responderles con mejores actuaciones en el torneo local.