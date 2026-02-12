Roberto Hernández hace autocrítica tras la eliminación de Xelajú MC frente a Monterrey

El Xelajú MC luchó, pero no pudo contra el poderoso Monterrey en el estadio BBVA, y quedó eliminado este miércoles de la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro altense llegó con la ilusión intacta, tras el empate 1-1 en la ida disputada en el estadio Cementos Progreso, pero en territorio mexicano los Rayados hicieron valer su jerarquía y plantilla, imponiéndose 2-0 en el Gigante de Acero.

A pesar del resultado global desfavorable (3-1), los superchivos dieron pelea hasta los minutos finales, intentando mantener vivo el sueño de avanzar en el torneo internacional más importante de la región. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó ante un rival que los superó en momentos clave del compromiso.

Antes de sus declaraciones, el entrenador mexicano de Xelajú, Roberto Hernandéz, se tomó un momento para analizar lo ocurrido y expresó: “Nos quedamos cortos sobre todo hasta que nos hacen el primer gol. Después el equipo intentó y buscó; luego nos hacen el segundo. Pero sí considero que nos quedamos cortos en el rendimiento por algunas situaciones que tengo bien claras. La realidad es que nos superó el rival y perdemos el encuentro. Nos duele porque nos ilusionamos con algo más”.

Hernández también reconoció el enorme esfuerzo de sus jugadores: “Estoy muy orgulloso de los muchachos por el gran esfuerzo y por la entrega. De repente salen las cosas, de repente no, pero no puedo reclamarles el esfuerzo ni el intentar”.

Asimismo, el estratega señaló que, desde el inicio, sabían lo complejo que sería medirse ante Monterrey: “Sabíamos que era muy difícil superar a este rival, por las situaciones, por las circunstancias, por la economía y por muchos factores”.

También Hernández manifiesta que al cuadro de Xelajú MC le costó mucho trabajo poder desarrollar su juego. Menciona que lo intentaron en la segunda parte, especialmente en los últimos minutos, debido a las mismas circunstancias del partido.

En un mensaje directo a la afición que viajó hasta Monterrey para apoyar al equipo, Hernández añadió: “Estamos tristes y dolidos porque no sacamos el resultado que esperaban, sobre todo esta afición que se vino para estar muy cerca de su equipo. Les fallamos en esta ocasión, pero lo vamos a seguir intentando y buscaremos nuevamente la posibilidad de ganar un lugar en un torneo tan importante como este”.

Finalmente, se refirió al nivel del Monterrey y reconoció con claridad la magnitud del rival: “Monterrey es un gran club, con una gran nómina, de las mejores del futbol mexicano. Creo que vernos superados con un marcador así, a lo mejor, es muy digno para nosotros y nos da cierta tranquilidad, y comprender que le podemos jugar a cualquiera, donde sea y en el momento que sea, de tú a tú”.