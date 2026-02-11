Xelajú MC pelea en el estadio BBVA pero Monterrey sella su pase en Concacaf

El conjunto quetzalteco complicó el pase de los Rayados a los octavos de final en un partido que finalizó 2-0, gracias a las anotaciones de Iker Fimbres al minuto 33 y Lucas Ocampos, al 83, de penalti.

Monterrey superó con creces la primera ronda del torneo de Concacaf, sobre todo por el cartel de favorito y potencia en el área. Al final se benefició de un error de concentración de Xelajú y de un penalti en la recta final del juego.

En el duelo de ida, disputado el 4 de febrero en el estadio Cementos Progreso, ambos equipos empataron 1-1, resultado que dejó la serie abierta y alimentó la ilusión de los chivos de lograr la hazaña en suelo mexicano.

Sin embargo, en el encuentro del miércoles 11 de febrero en el estadio BBVA, Monterrey mostró mayor dominio, aunque le costó abrir el marcador ante una defensa bien ordenada y una destacada actuación del portero Rubén Darío Silva.

El primer gol del partido llegó al minuto 33, tras una serie de errores en la zaga guatemalteca. Un rebote quedó en los pies de Fimbres, quien, sin marca, empujó el balón al fondo para el 1-0 y el 2-1 global.

El equipo dirigido por Roberto Hernández se mostró disciplinado en defensa, pero el fallo en la primera mitad hizo diferencia para el 1-0. En ataque, Xelajú intentó reaccionar, aunque generó pocas opciones claras.

Las más peligrosas llegaron en el complemento. Primero, con un tiro libre de Antonio López que pasó cerca del arco, y luego al minuto 57, cuando Yiltón Díaz lideró un contragolpe y asistió a López, quien no logró conectar con precisión.

Por su parte, Silva fue determinante para evitar un segundo tanto de los Rayados. Al minuto 44 desvió un remate cruzado del serbio Uros Djurdjevic, y al 54 vio cómo un disparo de Antony Martial apenas rozó el poste izquierdo.

En la recta final, al minuto 77, Martial le ganó en velocidad a la defensa quetzalteca, pero nuevamente Rubén Darío Silva evitó la caída de su arco con una gran intervención con el pie.

Un minuto después, Oliver Torres probó desde larga distancia con un potente disparo, pero otra vez el portero uruguayo de Xelajú respondió con seguridad y dijo no al segundo tanto.

Al minuto 82, una falta de José Longo en el área fue sanciona como penalti y al cobró llegó Lucas Ocampos, quien mandó el balón al fondo de la portería de Silva para el 2-0 y el 3-1 en la serie.

11 de febrero 2026, 23:04h ¡Fin del encuentro!

Monterrey se queda con el boleto a octavos de final, tras vencer a Xelajú MC.

¡FIN DEL PARTIDO!



Xelajú MC se despide de la Copa de Campeones de Concacaf, tras caer frente a Monterrey.



Detalles en el link 👇https://t.co/p4RR08DdMg pic.twitter.com/C6iAqPDT0U — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 22:49h ¡Rayados marcan de penalti!

Lucas Ocampos anota, al minuto 83, el segundo para Monterrey, tras vencer en la pena máxima a Rubén Dario Silva.

¡Gool de Rayados!



De penalti, al minuto 83, Lucas Ocampos, define el 2-0 frente a Xelajú MC, 3-1 en las serie.



Detalles en el link 👇https://t.co/p4RR08DdMg pic.twitter.com/K8FG7M6rTu — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 22:23h Los chivos lo intentan en la ofensiva

Al minuto 57, Xelajú MC se pierde una clara opción de gol. La jugada comenzó con un contragolpe de Yilton Díaz, quien sirvió a Antonio López, que ya no pudo asistir a ningún compañero.

11 de febrero 2026, 22:05h ¡Ya se juega el segundo tiempo!

La presión la tiene Xelajú MC, que necesita marcar un gol para volver a meterse a la pelea por la clasificación.

¡DE VUELTA A LAS ACCIONES!



Ya se juega el segundo tiempo entre Monterrey y Xelajú MC. Los rayados dominan la serie 2-1.



Detalles en el link 👇https://t.co/p4RR08DdMg pic.twitter.com/Fzd6xFWB41 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 21:57h ¡Fin del primer tiempo!

Xelajú termina los primeros 45 minutos con el marcador en contra (1-0), lo cual complica sus aspiraciones para la hazaña de avanzar a octavos de final.

¡AL DESCANSO!



Xelajú MC está abajo en el marcador frente a Monterrey en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.



Detalles en el link 👇https://t.co/vh06xasiDs pic.twitter.com/JyB5Y7Fr39 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 21:52h Silva responde y salva a Xelajú

Al minuto 42, el portero Rubén Dario Silva salva a Xelajú del segundo, después de un disparo cruzado de Uros Djurdjevic.

11 de febrero 2026, 21:42h ¡Monterrey se pone a ganar!

Una desconcentración en defensa, le permitió al cuadro rayado ponerse a ganar 1-0 al minuto 33 con el tanto de Iker Fimbres.

¡Goool de Monterrey! El equipo rayado se pone arriba con la anotación de Iker Fimbres, al minuto 33. Monterrey 1-0 Xelajú MC



Detalles en el link 👇https://t.co/p4RR08DLBO pic.twitter.com/XH8bkFb6Rb — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 21:36h Los chivos adelantan líneas

El equipo de Roberto Hernández contiene a ofensiva de Monterrey, pero también ha buscado sorprender por la banda derecha con Yilton Díaz.

11 de febrero 2026, 21:29h Monterrey busca el primer gol

Al minuto 22, Luis Reyes se perdió una clara opción a gol para Monterrey, después de un centro de tiro de esquina. El juego se mantiene sin goles.

11 de febrero 2026, 21:23h Los chivos aguantan la presión

El cuadro quetzalteco se defiende bien y después de 18 minutos ha logrado contener la ofensiva del equipo de casa. El juego se mantiene 0-0.

11 de febrero 2026, 21:14h ¡Se salva Xelajú MC!

El cuadro de Monterrey domina los primeros minutos del partido, al minuto siete un error de la defensa de los chivos le dio la opción a los rayados de marcar.

11 de febrero 2026, 20:06h ¡Arranca el partido!

Xelajú MC necesita hacer un partido a la perfección para tener oportunidad ante los rayados.

¡Rueda el balón!



Comienza el encuentro en el estadio BBVA, donde Monterrey recibe a Xelajú MC por el boleto a octavos de final.



Detalles en el link 👇https://t.co/p4RR08DLBO pic.twitter.com/sAgJORD81F — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 20:56h Así sale Monterrey para el juego ante los chivos

Los rayados tienen la ventaja por el gol de visita contra Xelajú MC.

Este es el once titular de los rayados de Monterrey para el encuentro frente a Xelajú MC. La serie por el boleto a octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf está igualada 1-1.



Detalles en el link 👇https://t.co/E96JQZnjPB pic.twitter.com/kEzKjT9iTv — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 20:50h El once titular de Xelajú MC

El equipo quetzalteco se juega la vida hoy en Monterrey. Estos son los hombres de Roberto Hernández.

¡Los once guerreros de Xelajú MC!



Estos son los jugadores elegidos por el técnico Roberto Hernández para enfrentar a los rayados de Monterrey.



Detalles en el link 👇https://t.co/p4RR08DLBO pic.twitter.com/fxlKSxPbQn — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2026

11 de febrero 2026, 20.30h Xelajú MC está listo para enfrentar a Monterrey

El equipo quetzalteco saldrá al estadio BBVA con el objetivo de hacer historia y avanzar a los octavos de final.