Xelajú MC pelea en el estadio BBVA pero Monterrey sella su pase en Concacaf

EN DIRECTO

Fútbol Nacional

Xelajú MC pelea en el estadio BBVA pero Monterrey sella su pase en Concacaf

Xelajú MC plantó cara en el estadio BBVA, pero terminó despidiéndose de la Copa de Campeones de la Concacaf al caer 3-1 en la serie ante Monterrey.

|

time-clock

AME4279. GUADALUPE (MÉXICO), 11/02/2026.- Darío Silva de Xelajú reclama este miércoles, en un partido de la Copa de Campeones Concacaf entre Monterrey y Xelajú en el estadio BBVA en Guadalupe (México). EFE/ Miguel Sierra

Darío Silva, portero de Xelajú MC, fue una de las figuras en el partido ante Monterrey. (Foto Prensa Libre:EFE)

El conjunto quetzalteco complicó el pase de los Rayados a los octavos de final en un partido que finalizó 2-0, gracias a las anotaciones de Iker Fimbres al minuto 33 y Lucas Ocampos, al 83, de penalti.

Monterrey superó con creces la primera ronda del torneo de Concacaf, sobre todo por el cartel de favorito y potencia en el área. Al final se benefició de un error de concentración de Xelajú y de un penalti en la recta final del juego.

En el duelo de ida, disputado el 4 de febrero en el estadio Cementos Progreso, ambos equipos empataron 1-1, resultado que dejó la serie abierta y alimentó la ilusión de los chivos de lograr la hazaña en suelo mexicano.

Sin embargo, en el encuentro del miércoles 11 de febrero en el estadio BBVA, Monterrey mostró mayor dominio, aunque le costó abrir el marcador ante una defensa bien ordenada y una destacada actuación del portero Rubén Darío Silva.

LECTURAS RELACIONADAS

Liga Nacional: Así marcha la tabla acumulada después de la fecha 5 del Clausura 2026

chevron-right

Guastatoya aprovecha la expulsión de Xelajú y gana 1-0 para sumar puntos vitales en casa

chevron-right

El primer gol del partido llegó al minuto 33, tras una serie de errores en la zaga guatemalteca. Un rebote quedó en los pies de Fimbres, quien, sin marca, empujó el balón al fondo para el 1-0 y el 2-1 global.

El equipo dirigido por Roberto Hernández se mostró disciplinado en defensa, pero el fallo en la primera mitad hizo diferencia para el 1-0. En ataque, Xelajú intentó reaccionar, aunque generó pocas opciones claras.

Las más peligrosas llegaron en el complemento. Primero, con un tiro libre de Antonio López que pasó cerca del arco, y luego al minuto 57, cuando Yiltón Díaz lideró un contragolpe y asistió a López, quien no logró conectar con precisión.

Lucas Ocampos de Monterrey patea un penalti este miércoles, en un partido de la Copa de Campeones Concacaf entre Monterrey y Xelajú. (Foto Prensa Libre: EFE)

Por su parte, Silva fue determinante para evitar un segundo tanto de los Rayados. Al minuto 44 desvió un remate cruzado del serbio Uros Djurdjevic, y al 54 vio cómo un disparo de Antony Martial apenas rozó el poste izquierdo.

En la recta final, al minuto 77, Martial le ganó en velocidad a la defensa quetzalteca, pero nuevamente Rubén Darío Silva evitó la caída de su arco con una gran intervención con el pie.

Un minuto después, Oliver Torres probó desde larga distancia con un potente disparo, pero otra vez el portero uruguayo de Xelajú respondió con seguridad y dijo no al segundo tanto.

Al minuto 82, una falta de José Longo en el área fue sanciona como penalti y al cobró llegó Lucas Ocampos, quien mandó el balón al fondo de la portería de Silva para el 2-0 y el 3-1 en la serie.

11 de febrero 2026, 23:04h

¡Fin del encuentro!

Monterrey se queda con el boleto a octavos de final, tras vencer a Xelajú MC.

11 de febrero 2026, 22:49h

¡Rayados marcan de penalti!

Lucas Ocampos anota, al minuto 83, el segundo para Monterrey, tras vencer en la pena máxima a Rubén Dario Silva.

11 de febrero 2026, 22:23h

Los chivos lo intentan en la ofensiva

Al minuto 57, Xelajú MC se pierde una clara opción de gol. La jugada comenzó con un contragolpe de Yilton Díaz, quien sirvió a Antonio López, que ya no pudo asistir a ningún compañero.

11 de febrero 2026, 22:05h

¡Ya se juega el segundo tiempo!

La presión la tiene Xelajú MC, que necesita marcar un gol para volver a meterse a la pelea por la clasificación.

11 de febrero 2026, 21:57h

¡Fin del primer tiempo!

Xelajú termina los primeros 45 minutos con el marcador en contra (1-0), lo cual complica sus aspiraciones para la hazaña de avanzar a octavos de final.

11 de febrero 2026, 21:52h

Silva responde y salva a Xelajú

 Al minuto 42, el portero Rubén Dario Silva salva a Xelajú del segundo, después de un disparo cruzado de Uros Djurdjevic.

11 de febrero 2026, 21:42h

¡Monterrey se pone a ganar!

Una desconcentración en defensa, le permitió al cuadro rayado ponerse a ganar 1-0 al minuto 33 con el tanto de Iker Fimbres.

11 de febrero 2026, 21:36h

Los chivos adelantan líneas

El equipo de Roberto Hernández contiene a ofensiva de Monterrey, pero también ha buscado sorprender por la banda derecha con Yilton Díaz.

11 de febrero 2026, 21:29h

Monterrey busca el primer gol

Al minuto 22, Luis Reyes se perdió una clara opción a gol para Monterrey, después de un centro de tiro de esquina. El juego se mantiene sin goles.

11 de febrero 2026, 21:23h

Los chivos aguantan la presión

El cuadro quetzalteco se defiende bien y después de 18 minutos ha logrado contener la ofensiva del equipo de casa. El juego se mantiene 0-0.

11 de febrero 2026, 21:14h

¡Se salva Xelajú MC!

El cuadro de Monterrey domina los primeros minutos del partido, al minuto siete un error de la defensa de los chivos le dio la opción a los rayados de marcar.

11 de febrero 2026, 20:06h

¡Arranca el partido!

Xelajú MC necesita hacer un partido a la perfección para tener oportunidad ante los rayados.

11 de febrero 2026, 20:56h

Así sale Monterrey para el juego ante los chivos

Los rayados tienen la ventaja por el gol de visita contra Xelajú MC.

11 de febrero 2026, 20:50h

El once titular de Xelajú MC

El equipo quetzalteco se juega la vida hoy en Monterrey. Estos son los hombres de Roberto Hernández.

11 de febrero 2026, 20.30h

Xelajú MC está listo para enfrentar a Monterrey

El equipo quetzalteco saldrá al estadio BBVA con el objetivo de hacer historia y avanzar a los octavos de final.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Copa de Campeones de Concacaf Futbol nacional Rayados de Monterrey Xelajú MC 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS