Liga Nacional: Así marcha la tabla acumulada después de la fecha 5 del Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 sigue avanzando, y este fin de semana se disputó la quinta jornada del certamen, que dejó grandes duelos entre equipos comprometidos en la zona baja de la tabla acumulada, así como victorias clave para Achuapa, Guastatoya y la importante conquista de Comunicaciones sobre Marquense, en un duelo directo.

Fue una fecha llena de pasión y goles , en la que los grandes perdedores fueron los leones de Marquense y el Atlético Mictlán, que por ahora ocupan los dos puestos de descenso a la Primera División del futbol guatemalteco.

Luego de 27 jornadas disputadas —las 22 del Torneo Clausura 2025 y las cinco de este certamen—, la tabla general es comandada por Municipal, que se mantiene en lo más alto con 58 unidades.

En la segunda posición ha escalado, de forma sorpresiva, el Deportivo Mixco, que suma 51 puntos. La tercera casilla pertenece a Antigua GFC que, a pesar de su mal arranque en este torneo —donde aún no conoce la victoria—, mantiene 44 unidades, misma cantidad que presenta Aurora FC, ubicado en la cuarta posición. Ambos equipos no han tenido el mejor inicio, pero el colchón de puntos del torneo anterior les permite seguir bien posicionados.

En la quinta plaza aparece Malacateco, con 37 puntos, seguido por Cobán Imperial, que gracias a su sólido inicio en el Clausura 2026 ha logrado llegar a 36 unidades en la tabla acumulada. En la séptima posición se encuentra Xelajú MC, mientras que octavo marcha el Deportivo Achuapa, con 35 puntos.

La zona más apretada se vive entre los clubes que luchan por mantenerse en la Liga Nacional. En la novena posición está el Deportivo Guastatoya, con 30 unidades; le sigue Comunicaciones, que tras su última victoria ha salido momentáneamente de los puestos de descenso y suma 29 puntos. En el undécimo lugar aparece Atlético Mictlán, con 28 unidades, y en el fondo de la clasificación, en el sótano, se encuentra Marquense, con 27 puntos.

Las jornadas venideras prometen ser emocionantes, con duelos de alto voltaje entre equipos que se encuentran en la zona roja del descenso, disputando cada encuentro como si fuera una final, en busca de asegurar su permanencia y alejarse del peligro.