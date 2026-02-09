Así queda la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 5: Cobán lidera invicto

Fútbol Nacional

Así queda la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 5: Cobán lidera invicto

Los príncipes azules se consolidan en el liderato con cuatro victorias y un empate. Antigua permanece último con 2 puntos sin conseguir su primera victoria. Comunicaciones asciende en la tabla acumulada tras vencer a Marquense.

Alejandra Soto

|

time-clock

Cob´án venció 3-1 a Mictlán y se consolidó en lo más alto de la tabla del torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Cob´án Imperial):

Cobán Imperial se consolida como líder absoluto del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos tras la jornada 5. Los príncipes azules mantienen su invicto con cuatro victorias y un empate, demostrando ser el equipo más sólido y consistente del certamen.

Los cobaneros golearon 3-1 a Mictlán y ampliaron su ventaja sobre sus perseguidores. Cobán tiene la mejor diferencia de goles (+9) y se perfila como el gran candidato al título con una defensa que ha permitido apenas 4 goles en cinco jornadas.

Antigua GFC continúa en el fondo de la tabla sin conocer la victoria. El bicampeón cayó 1-2 en casa ante Mixco y acumula cinco partidos sin ganar, ocupando el último lugar con apenas 2 puntos tras tres derrotas y dos empates.

LECTURAS RELACIONADAS

Comunicaciones remonta 2-1 a Marquense y sale del fondo de la tabla acumulada

chevron-right

Antigua cae 1-2 ante Mixco y acumula 5 partidos sin poder ganar en el Clausura 2026

chevron-right

Tabla de posiciones Clausura 2026

  • 1. Cobán Imperial - 13 puntos
  • 2. Municipal -10 puntos
  • 3. Achuapa - 9 puntos
  • 4. Comunicaciones- 9 puntos
  • 5. Guastatoya - 8 puntos
  • 6. Xelajú MC - 7 puntos
  • 7. Mixco - 7 puntos
  • 8. Malacateco - 6 puntos
  • 9. Aurora - 5 puntos
  • 10. Marquense - 4 puntos
  • 11. Mictlán - 4 puntos
  • 12. Antigua GFC - 2 puntos

Comunicaciones respira en la acumulada

Comunicaciones dio un golpe vital al remontar 2-1 a Marquense con goles de Janpol Morales y Omar Duarte. Los cremas suman 9 puntos en el torneo y ascienden en la tabla acumulada, saliendo de la última posición que ocupaban antes de esta jornada.

La victoria le da oxígeno fundamental a los albos en su lucha por la permanencia. Por el contrario, Marquense pasa ahora a ocupar la última posición de la acumulada con 4 puntos tras esta dolorosa derrota sobre la hora.

Guastatoya suma 8 puntos tras vencer 1-0 a Xelajú y se coloca en el tercer lugar. Achuapa llegó a 9 puntos con su triunfo 2-1 sobre Aurora jugando con diez hombres. Mictlán y Marquense comparten el fondo de la tabla del Clausura 2026 con 4 puntos cada uno, mientras que Antigua cierra en solitario como el peor equipo del torneo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Liga Bantrab (@ligabantrab)

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Clausura 2026 Cobán Imperial Futbol nacional 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS