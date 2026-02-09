Fútbol Nacional
Así queda la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 5: Cobán lidera invicto
Los príncipes azules se consolidan en el liderato con cuatro victorias y un empate. Antigua permanece último con 2 puntos sin conseguir su primera victoria. Comunicaciones asciende en la tabla acumulada tras vencer a Marquense.
Cob´án venció 3-1 a Mictlán y se consolidó en lo más alto de la tabla del torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Cob´án Imperial):
Cobán Imperial se consolida como líder absoluto del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos tras la jornada 5. Los príncipes azules mantienen su invicto con cuatro victorias y un empate, demostrando ser el equipo más sólido y consistente del certamen.
Los cobaneros golearon 3-1 a Mictlán y ampliaron su ventaja sobre sus perseguidores. Cobán tiene la mejor diferencia de goles (+9) y se perfila como el gran candidato al título con una defensa que ha permitido apenas 4 goles en cinco jornadas.
Antigua GFC continúa en el fondo de la tabla sin conocer la victoria. El bicampeón cayó 1-2 en casa ante Mixco y acumula cinco partidos sin ganar, ocupando el último lugar con apenas 2 puntos tras tres derrotas y dos empates.
Tabla de posiciones Clausura 2026
- 1. Cobán Imperial - 13 puntos
- 2. Municipal -10 puntos
- 3. Achuapa - 9 puntos
- 4. Comunicaciones- 9 puntos
- 5. Guastatoya - 8 puntos
- 6. Xelajú MC - 7 puntos
- 7. Mixco - 7 puntos
- 8. Malacateco - 6 puntos
- 9. Aurora - 5 puntos
- 10. Marquense - 4 puntos
- 11. Mictlán - 4 puntos
- 12. Antigua GFC - 2 puntos
Comunicaciones respira en la acumulada
Comunicaciones dio un golpe vital al remontar 2-1 a Marquense con goles de Janpol Morales y Omar Duarte. Los cremas suman 9 puntos en el torneo y ascienden en la tabla acumulada, saliendo de la última posición que ocupaban antes de esta jornada.
La victoria le da oxígeno fundamental a los albos en su lucha por la permanencia. Por el contrario, Marquense pasa ahora a ocupar la última posición de la acumulada con 4 puntos tras esta dolorosa derrota sobre la hora.
Guastatoya suma 8 puntos tras vencer 1-0 a Xelajú y se coloca en el tercer lugar. Achuapa llegó a 9 puntos con su triunfo 2-1 sobre Aurora jugando con diez hombres. Mictlán y Marquense comparten el fondo de la tabla del Clausura 2026 con 4 puntos cada uno, mientras que Antigua cierra en solitario como el peor equipo del torneo.