Así queda la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 5: Cobán lidera invicto

Cobán Imperial se consolida como líder absoluto del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos tras la jornada 5. Los príncipes azules mantienen su invicto con cuatro victorias y un empate, demostrando ser el equipo más sólido y consistente del certamen.

Los cobaneros golearon 3-1 a Mictlán y ampliaron su ventaja sobre sus perseguidores. Cobán tiene la mejor diferencia de goles (+9) y se perfila como el gran candidato al título con una defensa que ha permitido apenas 4 goles en cinco jornadas.

Antigua GFC continúa en el fondo de la tabla sin conocer la victoria. El bicampeón cayó 1-2 en casa ante Mixco y acumula cinco partidos sin ganar, ocupando el último lugar con apenas 2 puntos tras tres derrotas y dos empates.

Tabla de posiciones Clausura 2026

1. Cobán Imperial - 13 puntos

2. Municipal -10 puntos

3. Achuapa - 9 puntos

4. Comunicaciones- 9 puntos

5. Guastatoya - 8 puntos

6 . Xelajú MC - 7 puntos

. 7. Mixco - 7 puntos

8. Malacateco - 6 puntos

9. Aurora - 5 puntos

10. Marquense - 4 puntos

11. Mictlán - 4 puntos

12. Antigua GFC - 2 puntos

Comunicaciones respira en la acumulada

Comunicaciones dio un golpe vital al remontar 2-1 a Marquense con goles de Janpol Morales y Omar Duarte. Los cremas suman 9 puntos en el torneo y ascienden en la tabla acumulada, saliendo de la última posición que ocupaban antes de esta jornada.

La victoria le da oxígeno fundamental a los albos en su lucha por la permanencia. Por el contrario, Marquense pasa ahora a ocupar la última posición de la acumulada con 4 puntos tras esta dolorosa derrota sobre la hora.

Guastatoya suma 8 puntos tras vencer 1-0 a Xelajú y se coloca en el tercer lugar. Achuapa llegó a 9 puntos con su triunfo 2-1 sobre Aurora jugando con diez hombres. Mictlán y Marquense comparten el fondo de la tabla del Clausura 2026 con 4 puntos cada uno, mientras que Antigua cierra en solitario como el peor equipo del torneo.