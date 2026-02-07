Comunicaciones remonta 2-1 a Marquense y sale del fondo de la tabla acumulada

Comunicaciones consiguió una victoria agónica 2-1 ante Marquense en el Estadio Carlos Salazar Hijo por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los cremas remontaron en los últimos minutos un partido que parecía perdido y se llevan tres puntos vitales en su lucha por salir de la zona de descenso.

El triunfo cambia radicalmente la situación en la tabla acumulada. Comunicaciones asciende posiciones y se aleja de la última casilla que ocupaba, dándose un respiro fundamental en su pelea por la permanencia. Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa necesitaban desesperadamente esta victoria para recuperar confianza.

Por otro lado, Marquense recibe un durísimo golpe anímico al perder sobre la hora un partido que tenían controlado durante más de 80 minutos. Los rojinegros pasan ahora a ocupar la última posición de la tabla acumulada, intercambiando lugares con Comunicaciones en la zona de máximo peligro.

La diferencia ahora favorece a los cremas, que se alejan de sus rivales directos en la lucha contra el descenso. Esta victoria puede marcar un punto de inflexión en la temporada de Comunicaciones, mientras que para Marquense representa hundirse aún más en la crisis que atraviesan en la clasificación general.

Marquense adelantó temprano

El partido comenzó de la peor manera para Comunicaciones. Al minuto 5, Diego Casas peleó un pelotazo largo, el delantero punteó la pelota ante la salida de Fredy Pérez y puso el 0-1 para darle la ventaja a los rojinegros en cancha neutral.

El gol tempranero le dio tranquilidad a Marquense, que se defendió bien durante más de una hora de juego. Los cremas intentaron reaccionar pero no pudieron vulnerar la portería de Javier Colli durante gran parte del encuentro, mientras los rojinegros resistían los embates locales.

El gol del empate llegó al minuto 72 y fue obra de uno de los refuerzos del Clausura 2026. Janpol Morales aprovechó un rebote dentro del área con Javier Colli desacomodado y puso el 1-1 que metió a Comunicaciones nuevamente en el partido.

El tanto del nuevo refuerzo albo fue fundamental para cambiar la inercia del encuentro. Morales, recién llegado al equipo para este torneo, se convirtió en protagonista al marcar en un momento crucial y darle esperanzas a los cremas de poder remontar.

Tras el empate, Comunicaciones siguió presionando en busca de la victoria. Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa sabían que el empate no les servía y fueron en busca del segundo gol con todo, aprovechando que Marquense acusó el golpe anímico del tanto recibido.

Omar Duarte sentenció sobre la hora

El gol de la victoria llegó al minuto 83 cuando el partido entraba en su recta final. Omar Duarte, otro de los refuerzos que llegó para el Clausura 2026, sentenció el 2-1 definitivo y le dio oxígeno vital a Comunicaciones en la tabla acumulada.

El colombiano apareció en el momento justo para darle tres puntos fundamentales a los cremas. Duarte demostró su calidad y olfato goleador al definir una jugada clave que permite a Comunicaciones salir del fondo de la tabla y hundirse a Marquense en la última posición.

Comunicaciones suma ahora 9 puntos en el Clausura 2026 y asciende en la tabla acumulada, alejándose de la última posición que ocupaba antes de este partido. Marquense se queda con 4 puntos en el torneo y pasa a ocupar el último lugar de la clasificación general tras esta dolorosa derrota que los hunde más en la zona de descenso.