Achuapa vence 2-1 a Aurora y suma su tercera victoria en el Clausura 2026

Deportivo Achuapa consiguió una importante victoria 2-1 ante Aurora FC en el Estadio Winston Pineda por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los cebolleros dirigidos por Rafael Loredo sumaron tres puntos vitales en casa y llegan a nueve unidades en la tabla.

El triunfo permite a Achuapa consolidarse en la parte media del certamen tras un buen inicio de torneo. Los de Rafael Loredo han conseguido tres victorias en cinco jornadas, demostrando solidez como local en el estadio Winston Pineda.

Para Aurora, la derrota representa un duro golpe tras haber conseguido su primera victoria en la jornada anterior ante Malacateco en la anterior jornada en casa.

Los aurinegros se quedan con cinco puntos y desperdiciaron la oportunidad de seguir sumando tras fallar un penal y quedarse con diez hombres por la expulsión de José Luis Vivas.

Castrillo adelantó a los cebolleros

El primer gol llegó al minuto 30 del primer tiempo. Carlos Castrillo se elevó para rematar de cabeza y poner el 1-0 para Achuapa ante Aurora. El tanto le dio tranquilidad a los locales que dominaron la primera mitad sin mayores complicaciones.

Los cebolleros controlaron el encuentro después del gol y se fueron al descanso con ventaja. Aurora intentó reaccionar tras recibir el tanto pero no pudo inquietar seriamente la portería de Ederson Cabezas en la primera parte.

El segundo tanto llegó al minuto 63 del segundo tiempo. Erick Sánchez hizo un pase en diagonal para Jomal Williams, quien definió en soledad para poner el 2-0 de Achuapa contra Aurora y prácticamente sentenciar el partido a favor de los locales.

El gol parecía liquidar el encuentro, pero Aurora no se rindió. Al minuto 56, los aurinegros tuvieron la oportunidad de meterse en el partido desde el punto penal tras una mano dentro del área de Yeison Carabalí.

Aurora falló penal pero descontó

Alejandro Galindo fue el encargado de ejecutar el penal al minuto 57, pero Ederson Cabezas adivinó las intenciones del delantero y realizó una gran atajada para mantener el 2-0. El portero cebollero negó a Aurora la posibilidad de acercarse en el marcador.

Sin embargo, al minuto 66, José Luis Vivas descontó para Aurora y puso el 2-1. El tanto le dio esperanzas a los aurinegros de poder rescatar al menos un punto del Estadio Winston Pineda en los minutos finales del encuentro.

La alegría de Aurora duró poco. Al minuto 69, José Luis Vivas, autor del gol del descuento, vio la tarjeta roja y dejó a los aurinegros con diez jugadores. A pesar de la inferioridad numérica, Aurora se fue al ataque buscando desesperadamente el empate.

Los dirigidos por Saúl Phillips intentaron en los minutos finales con un hombre menos, pero no pudieron vulnerar nuevamente la portería de Ederson Cabezas. Achuapa aguantó bien el resultado y se quedó con los tres puntos en casa para llegar a nueve unidades, mientras que Aurora se mantiene con cinco puntos tras esta derrota como visitante.