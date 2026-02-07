Fallece el piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave, referente del automovilismo nacional

El automovilismo guatemalteco perdió a uno de sus exponentes más destacados. Diego Paiz Arroyave, piloto profesional y reconocida figura del deporte motor nacional, falleció en las últimas horas, dejando consternada a la comunidad deportiva del país.

El Autódromo Los Volcanes Guatemala fue una de las primeras instituciones en confirmar el deceso a través de sus redes sociales. "Que descanse en paz Diego Paiz Arroyave, gran amigo, piloto y entusiasta del deporte motor. Nuestra solidaridad con sus amigos y familia", expresó la pista nacional.

Diego Paiz Arroyave era sobrino de Gerardo Paiz, actual presidente de la Federación Guatemalteca de Futbol. Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las causas ni los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Trayectoria en el automovilismo

Diego Paiz Arroyave era un reconocido piloto del automovilismo guatemalteco con destacada participación en el deporte motor nacional. Se coronó campeón de la categoría "A" Castrol Guatemala en la temporada 2019 del BTCC Racing Guatemala (Bracket Touring Car Challenge).

El piloto guatemalteco participó en múltiples eventos en el Autódromo Pedro Cofiño y formó parte de escuderías como Audi Center Guatemala. Desde 2018 logró victorias y actuaciones destacadas en diferentes fechas y campeonatos nacionales del automovilismo chapín.

Diego Paiz era descrito como un amante del deporte motor y piloto múltiple ganador en competencias nacionales. Su pasión por las carreras y su compromiso con el automovilismo guatemalteco lo convirtieron en una figura respetada dentro de la comunidad del deporte motor en el país. La familia Paiz y el mundo del automovilismo guatemalteco atraviesan momentos de profundo dolor tras esta irreparable pérdida.

✝️𝗡𝗢𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗨𝗘𝗟𝗢 • La Federación de Fútbol de Guatemala lamenta el sensible fallecimiento de Diego Paiz Arroyave.



Nos unimos en oración, rogando a Dios les dé fortaleza, serenidad y les brinde cristiana resignación. pic.twitter.com/01ns8UBqM0 — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) February 7, 2026

Mensaje de la Fedefut

