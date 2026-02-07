Deporte Nacional
Fallece el piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave, referente del automovilismo nacional
El deporte motor guatemalteco está de luto tras el fallecimiento de Diego Paiz Arroyave, reconocido piloto nacional y sobrino de Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol.
Fallece el piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave, referente del automovilismo nacional. (Fotografía: Facebook personal Diego Paiz Arroyave).
El automovilismo guatemalteco perdió a uno de sus exponentes más destacados. Diego Paiz Arroyave, piloto profesional y reconocida figura del deporte motor nacional, falleció en las últimas horas, dejando consternada a la comunidad deportiva del país.
El Autódromo Los Volcanes Guatemala fue una de las primeras instituciones en confirmar el deceso a través de sus redes sociales. "Que descanse en paz Diego Paiz Arroyave, gran amigo, piloto y entusiasta del deporte motor. Nuestra solidaridad con sus amigos y familia", expresó la pista nacional.
Diego Paiz Arroyave era sobrino de Gerardo Paiz, actual presidente de la Federación Guatemalteca de Futbol. Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las causas ni los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Trayectoria en el automovilismo
Diego Paiz Arroyave era un reconocido piloto del automovilismo guatemalteco con destacada participación en el deporte motor nacional. Se coronó campeón de la categoría "A" Castrol Guatemala en la temporada 2019 del BTCC Racing Guatemala (Bracket Touring Car Challenge).
El piloto guatemalteco participó en múltiples eventos en el Autódromo Pedro Cofiño y formó parte de escuderías como Audi Center Guatemala. Desde 2018 logró victorias y actuaciones destacadas en diferentes fechas y campeonatos nacionales del automovilismo chapín.
Diego Paiz era descrito como un amante del deporte motor y piloto múltiple ganador en competencias nacionales. Su pasión por las carreras y su compromiso con el automovilismo guatemalteco lo convirtieron en una figura respetada dentro de la comunidad del deporte motor en el país. La familia Paiz y el mundo del automovilismo guatemalteco atraviesan momentos de profundo dolor tras esta irreparable pérdida.
✝️𝗡𝗢𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗨𝗘𝗟𝗢 • La Federación de Fútbol de Guatemala lamenta el sensible fallecimiento de Diego Paiz Arroyave.— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) February 7, 2026
Nos unimos en oración, rogando a Dios les dé fortaleza, serenidad y les brinde cristiana resignación. pic.twitter.com/01ns8UBqM0
Mensaje de la Fedefut
La Federación de Futbol de Guatemala emitió un pronunciamiento lamentando la pérdida. "La Federación de Fútbol de Guatemala lamenta el sensible fallecimiento de Diego Paiz Arroyave. Nos unimos en oración, rogando a Dios les dé fortaleza, serenidad y les brinde cristiana resignación", señaló la Fedefut en sus redes sociales.