Selección Sub-17 de Guatemala logra un valioso triunfo ante Antigua y Barbuda en el arranque del Premundial

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala comenzó con paso firme su participación en el Premundial en su intento de llegar al Mundial de Qatar 2026. al imponerse con autoridad 2-0 frente a Antigua y Barbuda, en el estadio Cementos Progreso. Aunque el marcador final refleja una clara superioridad chapina, el encuentro tuvo momentos de tensión, especialmente durante una primera mitad en la que la Azul y Blanco generó múltiples opciones, pero careció de efectividad frente al arco rival.

Dominio guatemalteco desde el arranque, pero sin puntería: Desde los primeros minutos, el cuadro nacional tomó control absoluto del partido. Con insistencia ofensiva y presión alta, los dirigidos por Willy Coito Olivera acumularon llegadas constantes en el arco defendido por el meta caribeño Erick Moreta.

Troi Panniel fue el jugador más incisivo del conjunto azul y blanco en la etapa inicial, la sorpresa llegó al minuto 18, cuando Antigua y Barbuda generó su primera llegada con Kamarlie Benjamin, cuyo remate terminó en tiro de esquina tras una oportuna intervención defensiva guatemalteca.

La ocasión más clara de Guatemala llegó al minuto 35, cuando Matías Micheo quedó mano a mano dentro del área grande; sin embargo, su intento de globito se fue por encima del arco. Micheo volvió a tener otra opción al 41, pero esta vez Moreta achicó de forma impecable y envió el balón al saque de banda. La primera mitad concluyó con dominio total de Guatemala, pero con el 0-0 en la pizarra debido a la falta de contundencia en los metros finales, de la Bicolor.

Goles y contundencia en la segunda parte

El complemento inició con un susto para la Azul y Blanco, cuando el portero guatemalteco Ethan Ruppert evitó el gol caribeño en un mano a mano frente a Jaden Goodman.

A partir de ese momento, Guatemala despertó y mostró su contudencia. Al minuto 47, Patrick Arana abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área. El mediocampista se quitó la marca de Jahte Sheppard y sacó un derechazo inalcanzable para Moreta, firmando un auténtico golazo para el 1-0.

Cinco minutos más tarde, al 52, llegó el segundo tanto tras un centro preciso de Joshua Pérez al área. El defensor Jeffrey Interiano se incorporó al ataque y cruzó un remate de derecha para ampliar la ventaja 2-0.

Erick Moreta no puede evitar el segundo gol de la Azul y blanco. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Guatemala, lejos de conformarse, siguió insistiendo. Jeffrey González y Julio Sandoval estuvieron cerca de aumentar la cuenta con remates que pasaron rozando el arco rival. Aunque la Azul y Blanco generó varias oportunidades adicionales, no logró ampliar el marcador en los minutos finales. Aun así, el desempeño general fue sólido, especialmente en la segunda mitad, donde el equipo encontró claridad, ritmo y efectividad.

Con la victoria 2-0, Guatemala suma sus primeros tres puntos y se ubica momentáneamente en el segundo lugar del grupo, ya que en el duelo preliminar Haití goleó 5-1 a Granada.

Lo que viene para la Azul y Blanco

En la siguiente jornada, Guatemala enfrentará a Granada con el objetivo de sumar su segunda victoria y acercarse al gran objetivo: terminar en la primera posición del grupo, que otorga el boleto directo a la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026, torneo que contará con un formato ampliado a 48 selecciones.

El equipo chapín comenzó con el pie derecho y dejó buenas sensaciones, aunque es consciente de que deberá afinar la puntería si quiere asegurar el liderato del grupo en este Premundial.