Federación de Futbol hace oficial la camisola de la Selección de Guatemala con el nuevo logo

La Federación de Futbol dio a conocer este jueves 5 de febrero la nueva camisola de la Selección de Guatemala, donde sobresale la presencia del nuevo logo institucional.

Federación de Futbol presentó en sus redes sociales la nueva camisola de la Selección de Guatemala. (Foto Fedefut).

La nueva camisola de la Selección de Guatemala fue dada a conocer en las redes sociales de la Federación de Futbol, donde se presentaron dos versiones una blanco franja celeste y azul con franja celeste y blanco.

El cambio de logo de la Selección de Guatemala generó un su momento descontento por la afición, debido a que el concepto se alejó del de la imagen del Quetzal de los últimos 20 años.

El nuevo diseño de logo es un quetzal en un fondo en un contorno dorado. El diseño fue elaborado por una empresa costarricense y tuvo un costo de US$25 mil, el cual fue pagado con recursos personal de Gerardo Paiz.

El anuncio del cambio de logo se hizo en abril del 2025 y fue hasta este 5 de febrero del 2026 que ya se hizo la actualización en la camiseta oficial para todas las selecciones guatemaltecas.

Nuevo concepto

Según la publicación de la Federación de Futbol el concepto de la campaña de la nueva camiseta es “vuelo eterno”, donde el objetivo es hacer un homenaje a la identidad guatemalteca inspirado en el Quetzal, símbolo de libertad y grandeza.

En cada una de las playeras se lee detrás del cuello “Vuelo Eterno” y el logo prevalece del lado izquierdo. Se presentaron dos modelos para la playera de juego, el blanco tiene patrones alusivos a las plumas del Quetzal.

Mientras que el azul tiene la innovación de que la franja es de dos colores: blanco y celeste, según la explicación es una alusión al patrón a los escalones de Tikal, símbolo de la Cultura Maya.

Camiseta de entrenamiento:

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

