Selección de Guatemala ¿Cuántas selecciones de Concacaf van al Mundial de Qatar Sub-17?

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala está lista para encarar el Premundial de Concacaf, donde el equipo dirigido por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera buscará, por tercera ocasión siendo sede, obtener el ansiado boleto hacia su primera Copa del Mundo en esta categoría.

El cuerpo técnico convocó a 21 jugadores que, a partir de este jueves, intentarán lograr una clasificación histórica. El combinado guatemalteco ha mantenido un ritmo de trabajo intenso durante las últimas semanas, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a su debut.

En esta eliminatoria Sub-17 de Concacaf, rumbo al Mundial del 2026 en Catar, la clasificación se disputará en Centroamérica y el Caribe. El formato establece que solo el primero de cada grupo obtendrá su pase directo al Mundial. En total, participan 34 selecciones, distribuidas en ocho grupos. El certamen se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero del 2026, en seis países sede.

Cabe mencionar que será la segunda ocasión en la que el Mundial Sub-17 contará con 48 selecciones, por lo que cada confederación tendrá más cupos para participar en la máxima cita juvenil.

¿Cuántas selecciones de Concacaf irán a la Copa del Mundo Sub-17?

Con la ampliación del formato mundialista desde la edición anterior, Concacaf incrementó su número de plazas disponibles. Para el Mundial Sub‑17 de 2026, la región contará con ocho cupos, por lo que los ocho líderes de grupo del Premundial clasificarán de manera directa.

En total participan 34 selecciones, distribuidas en ocho grupos. Únicamente el primer lugar de cada grupo obtendrá el boleto a la Copa del Mundo.

Grupos del Premundial Sub-17 de Concacaf

Grupo A

México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín, Sint Maarten

Grupo B

Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica

Grupo C

Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada

Grupo D

Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos

Grupo E

Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas

Grupo F

El Salvador, Curazao, Cuba, Belice

Grupo G

Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán

Grupo H

Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam

Los partidos se jugarán en seis países confirmados como sedes: Honduras, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Guatemala.