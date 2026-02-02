Selección de Guatemala Sub-17 se prepara para debutar ante Antigua y Barbuda en el Premundial

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala comenzará el próximo jueves 5 de enero una nueva aventura y oportunidad en la que buscará, por segundo año consecutivo y jugando como local, alcanzar el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la categoría Sub-17.

El combinado nacional, dirigido por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera, intentará en esta ocasión obtener el ansiado boleto a la gran cita mundialista, que nuevamente se disputará en el Medio Oriente, en Catar.

Los partidos se disputarán en seis países: Honduras, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Guatemala, que han sido confirmados como sedes del Premundial. El torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero, y únicamente los equipos que finalicen en el primer lugar de cada grupo avanzarán directamente al Mundial.

El objetivo es claro tanto para Coito como para sus jugadores: conseguir el anhelado pase. Por ahora, el cuadro nacional continúa afinando detalles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y en el estadio Cementos Progreso, zona 6, recinto donde se disputarán todos los encuentros, dónde la Azul y Blanco entra así en la recta final de su preparación para el Clasificatorio de la Concacaf Sub-17.

El premundial de Concacaf se disputará íntegramente en el estadio Cementos Progreso. Guatemala debutará el próximo jueves a las 19:00 horas frente a Antigua y Barbuda.

Su segundo partido será el sábado 7 de febrero contra Granada, y cerrará su participación el martes 10 ante Haití, encuentro en el que la selección esperaría celebrar su clasificación a la Copa del Mundo.

Asimismo, a partir de este lunes 2 de febrero, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) anunció la venta de boletos para los encuentros, en horario de 7.00 a 15.00 horas, así como en taquilla del estadio los días de los partidos. El combinado nacional quedó ubicado en el Grupo C, junto a sus similares de Haití, Antigua y Barbuda y Granada.