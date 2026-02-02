Así marcha la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 4: Cobán lidera invicto y Antigua en la última posición sigue sin ganar

La jornada 4 del Torneo Clausura 2026 disputada el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero dejó definida la tabla de posiciones con Cobán Imperial como líder absoluto. Los príncipes azules se mantienen invictos con 10 puntos tras tres victorias y un empate en el inicio del certamen.

El gran protagonista negativo es Antigua GFC. El bicampeón sigue sin conocer la victoria en el torneo y ocupa la última posición con apenas 2 puntos, producto de dos empates y dos derrotas. Los panzaverdes atraviesan el peor inicio de torneo en su historia reciente.

Comunicaciones suma 6 puntos y marcha sexto en la tabla del Clausura, pero la situación es crítica en la acumulada donde ocupan la última posición. Los cremas de Marco Antonio Figueroa necesitan urgentemente mejorar para salir de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Los príncipes azules lideran con autoridad el Clausura 2026. Cobán Imperial suma 10 puntos con tres victorias (5-1 vs Antigua, 3-2 vs Comunicaciones, 2-0 vs Achuapa) y un empate (1-1 vs Mixco). El conjunto cobanero tiene 11 goles a favor y solo 4 en contra, demostrando solidez tanto ofensiva como defensiva.

Xelajú MC y Municipal comparten el segundo puesto con 7 puntos cada uno. Los superchivos tienen mejor diferencia de gol (+5) que los rojos (+1), colocándolos como escolta del líder en la tabla de posiciones.

Xelajú viene de vencer 2-0 a Comunicaciones en el Mario Camposeco, sumando su segunda victoria del torneo. Por su parte, Municipal derrotó 2-1 a Guastatoya en El Trébol, consiguiendo también su segundo triunfo del certamen y llegando a siete unidades.

Zona media muy apretada

Malacateco, Comunicaciones y Guastatoya comparten posiciones con puntuaciones similares. Los toros tienen 6 puntos pero cayeron ante Aurora, los cremas suman 6 tras perder con Xelajú, y los pecho amarillo tienen 5 unidades después de caer ante Municipal.

Aurora consiguió su primera victoria del torneo al vencer 1-0 a Malacateco y suma 5 puntos, saliendo de la penúltima posición. Los aurinegros respiran tras un inicio complicado donde solo habían conseguido dos empates.

Marquense, Mictlán y Mixco están igualados con 4 puntos cada uno. Los tres equipos han tenido un rendimiento irregular y buscan mejorar para acercarse a los líderes del certamen en las próximas jornadas.

Antigua GFC cierra la tabla como el peor equipo del Clausura 2026 con apenas 2 puntos. El bicampeón suma dos empates (1-1 vs Xelajú, 1-1 vs Marquense) y dos derrotas (1-5 vs Cobán, 0-2 vs Mictlán en jornada 3), sin conocer la victoria. La lesión de Apaolaza complica aún más el panorama para los panzaverdes que necesitan urgentemente reaccionar.

La tabla acumulada muestra a Comunicaciones en la última posición a pesar de tener 6 puntos en el Clausura. Los cremas deben mejorar rápidamente para salir de la zona de descenso. Cobán, por su parte, no solo lidera el torneo actual sino que también mejora su posición en la acumulada con estos 10 puntos que lo alejan del peligro.