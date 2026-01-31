Xelajú vence a Comunicaciones y ahora se enfoca en el duelo ante Monterrey por la Concacaf

Xelajú MC venció 2-0 a Comunicaciones FC en el estadio Mario Camposeco por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los chivos dirigidos por Roberto Hernández aprovecharon su localía para quedarse con los tres puntos y ahora piensan en el duelo ante Monterrey del próximo miércoles por la Copa de Campeones de Concacaf.

El conjunto quetzalteco consiguió su segunda victoria del certamen y llega a siete puntos en la tabla. Xelajú demostró solidez defensiva y eficacia ofensiva para imponerse con autoridad ante un Comunicaciones que no pudo reaccionar en ningún momento del partido.

Para los cremas, la derrota representa un duro golpe en su lucha por salir de la zona de descenso en la tabla acumulada. Comunicaciones acumula dos victorias y dos derrotas en el Clausura 2026, quedándose con seis puntos tras este tropiezo en Quetzaltenango.

Steven Cárdenas abrió el marcador justo antes del descanso. Al minuto 45, un pase entre líneas dejó al delantero quetzalteco en posición favorable. Cárdenas le ganó la espalda a los zagueros cremas y fusiló a Fredy Pérez para poner el 1-0 con el que se fueron al entretiempo.

El segundo tanto llegó al minuto 64 y fue obra de Yilton Díaz. Fredy Pérez intervino dos veces consecutivas rechazando remates altenses, pero el tercero, de Yilton Díaz, terminó en el fondo de la portería para establecer el 2-0 definitivo.

Los albos tuvieron una anotación anulada correctamente por fuera de juego al minuto 63, pero nunca pudieron inquietar seriamente la portería de Rubén Darío Silva. Anderson Ortiz tuvo la más clara al cabecear en soledad al minuto 88, pero el balón le quitó pintura al palo derecho sin entrar.

Comunicaciones se complica en la acumulada

La derrota deja a Comunicaciones sin sumar puntos vitales en la tabla acumulada, donde ocupan la última posición. Los cremas de Marco Antonio Figueroa necesitan urgentemente mejorar su rendimiento para salir de la zona de descenso en la clasificación general.

Xelajú, por su parte, suma siete puntos y se coloca en la parte media de la tabla del Clausura 2026. Los chivos de Roberto Hernández demostraron carácter para vencer a uno de los equipos grandes del país y consolidarse en el torneo.