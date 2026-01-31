Mixco rescata un empate 1-1 ante Cobán Imperial y frena al líder del torneo

Mixco rescató un empate 1-1 ante Cobán Imperial en el Estadio Santo Domingo de Guzmán por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los chicharroneros lograron frenar la racha ganadora de los príncipes azules, quienes sumaban tres victorias consecutivas en el inicio del certamen.

Cobán Imperial se mantiene como líder del torneo con 10 puntos tras tres victorias y un empate. Los de Alta Verapaz no pudieron conseguir su cuarto triunfo al hilo pero conservan el primer lugar de la tabla gracias a su excelente arranque de semestre.

Por su parte, Mixco suma 4 puntos y se ubica en la octava posición del Clausura 2026. Los chicharroneros tienen un rendimiento irregular con una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas disputadas.

Janderson Pereira adelantó a Cobán

El primer gol del partido llegó al minuto 69 a favor de los visitantes. En un tiro de esquina, Thales Moreira prolongó el balón y en el segundo palo apareció Janderson Pereira con un cabezazo certero para poner el 0-1 y adelantar a los príncipes azules.

El tanto de Pereira parecía encaminar a Cobán Imperial hacia su cuarta victoria consecutiva del torneo. Los altaverapacenses habían conseguido romper el cero en un partido trabado donde las ocasiones claras habían sido escasas durante gran parte del encuentro.

Pozuelos empató de inmediato

Sin embargo, la alegría cobanera duró apenas tres minutos. Al minuto 72, Mixco consiguió el empate de manera inmediata tras un centro del recién ingresado Fernando Arce que fue cabeceado por Yonatán Pozuelos para nivelar el marcador 1-1.

El gol de Pozuelos fue fundamental para que los chicharroneros rescataran un punto en casa. El delantero apareció en el momento justo para rematar de cabeza y evitar que Cobán se llevara los tres puntos del Estadio Santo Domingo de Guzmán.

Cobán sigue líder invicto

A pesar del empate, Cobán Imperial mantiene el liderato del Clausura 2026 con 10 puntos. Los príncipes azules siguen invictos tras tres victorias y un empate, consolidándose como el equipo más regular del torneo en estas primeras jornadas.

Mixco suma un punto valioso que le permite ubicarse en la octava posición con 4 unidades. Los chicharroneros frenaron al líder en casa y ahora buscarán mejorar su rendimiento para escalar posiciones en las próximas fechas del certamen.