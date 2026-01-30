Así se encuentra la tabla acumulada, que sigue al rojo vivo luego de las primeras tres jornadas del Clausura

Con el encuentro entre el cuadro de Malacateco y Atlético Mictlán se cerró la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, que ha iniciado con gran actividad, pues en cuestión de ocho días se han disputado tres jornadas. Este será un certamen clave, ya que, además de conocerse al campeón, también se definirá cuáles serán los dos equipos que descenderán a la Primera División.

El torneo nacional ha comenzado con mucha fuerza. Los equipos que terminaron en posiciones incómodas en el pasado Apertura 2025 han empezado desde la primera jornada en busca de resultados que les permitan salir de la zona comprometida y salvar la categoría. Un reflejo de ello es el cuadro de Cobán Imperial, que en el certamen anterior quedó fuera de la fase final y en una posición delicada, pero que en este nuevo torneo ha arrancado con puntuación perfecta.

De momento, en la tabla acumulada —con veinticinco encuentros disputados: las 22 fechas del torneo anterior más las tres del Clausura 2026— el cuadro de Municipal, marcha en lo más alto con 52 puntos. Le sigue en el segundo lugar Deportivo Mixco con 47 unidades. En la tercera casilla aparece el actual monarca y bicampeón del futbol guatemalteco, Antigua GFC, con 43 puntos; sin embargo, en este nuevo certamen ha iniciado de mala manera, sumando únicamente 1 punto. En la cuarta posición se ubica Aurora FC con 41 puntos, otro club que tampoco ha arrancado bien este torneo.

En la quinta posición aparece el cuadro de los Toros de Malacateco, que cada vez se alejan más de la zona de descenso con 37 unidades. A partir de la sexta posición comienzan los equipos que lucharán directamente por evitar perder la categoría, pues entre el sexto y el duodécimo lugar únicamente hay seis puntos de diferencia. Sexto y séptimo son Xelajú MC y Cobán Imperial, ambos con 32 puntos en el acumulado.

En la octava posición aparece Mictlán con 28 unidades; en la novena, Achuapa, que respiró un poco tras conseguir su primera victoria del certamen y también suma 28 puntos. Décimo se encuentra Guastatoya con 27 unidades; en la undécima casilla está Comunicaciones con 26 puntos, equipo que en este torneo suma dos victorias y una derrota. En la última posición del acumulado aparece Marquense, también con 26 puntos. En este momento, los dos equipos que estarían descendiendo a la Primera División serían Comunicaciones y Marquense.

La lucha por el descenso está al rojo vivo y, para todos los equipos implicados, cada partido será una final. Cada gol y cada punto serán determinantes para evitar perder la categoría.