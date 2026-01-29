Tabla de posiciones Clausura 2026: Malacateco cierra la tercera fecha con un triunfo ante Mictlán

Deportivo Malacateco firmó una actuación convincente en el estadio Santa Lucía y dejó atrás el tropiezo sufrido en la jornada anterior frente a Deportivo Mixco, al imponerse con autoridad 2-0 sobre Atlético Mictlán en el cierre de la tercera fecha del torneo Clausura.

El triunfo no solo significó una necesaria dosis de confianza para los toros, sino que también les permitió provocar la primera derrota del certamen a los conejos y escalar hasta la segunda posición de la tabla, con seis puntos, a tres del líder Cobán Imperial. Mictlán, por su parte, se quedó con cuatro unidades y descendió al séptimo puesto.

Desde el pitazo inicial, el conjunto fronterizo dejó en claro su intención de asumir el protagonismo. Con presión alta, transiciones rápidas y un juego vertical, Malacateco inclinó la cancha a su favor, obligando al arquero John Faust y a su zaga a emplearse a fondo para contener la constante ofensiva local.

Mictlán apostó por un bloque compacto y por el contragolpe como vía para hacer daño, pero al adelantar líneas terminó dejando espacios que fueron bien interpretados por los locales. Así llegó la apertura del marcador al minuto 19, cuando un despeje corto dejó el balón servido fuera del área para Andru Morales, quien, sin pensarlo dos veces, sacó un remate colocado imposible para Faust, desatando la euforia en las gradas del Santa Lucía.

Lejos de conformarse, los toros mantuvieron la intensidad y el control del partido. Su dominio se tradujo en una circulación más clara del balón y en una presión constante que limitó las opciones ofensivas del cuadro miteco, carente de profundidad y precisión en los metros finales.

El golpe definitivo llegó apenas iniciado el complemento. Al minuto 46, una rápida proyección por el costado derecho terminó en un centro preciso de Nelson Andrade que encontró la certera aparición de Matías Roskopf, quien con un potente cabezazo firmó el 2-0 y sentenció una noche redonda para los locales.

Con la ventaja, Malacateco administró los tiempos con inteligencia, cerró espacios y sostuvo la solidez defensiva para asegurar tres puntos que lo consolidan como uno de los protagonistas del arranque del Clausura.

En la próxima jornada, los toros visitarán el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán para medirse ante Aurora FC, mientras que Mictlán buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba a Deportivo Achuapa en el siempre atractivo derbi jutiapaneco.