Municipal refuerza su ofensiva con Erik López y Alejandro Cabeza

Tras conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, el Club Social y Deportivo Municipal confirmó la incorporación de dos nuevos refuerzos ofensivos. En menos de 24 horas, el conjunto escarlata anunció la llegada de Erik López y Alejandro Cabeza, con el objetivo de fortalecer su ataque de cara al resto del campeonato.

El primer fichaje fue oficializado el miércoles por la tarde. Se trata del delantero paraguayo Erik López, de 24 años, quien llega procedente del Club Olimpia de Paraguay. El atacante firmó contrato por un año con el conjunto capitalino y se incorpora con la misión de aportar su capacidad goleadora y contribuir a los objetivos deportivos del club.

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Erik López! Desde el Club Olimpia de Paraguay llegas para vestir la roja y defender este escudo con orgullo. ¡Vamos juntos por grandes objetivos!”, publicó el club en sus redes sociales al anunciar su llegada.

López ha tenido experiencia en ligas internacionales, incluyendo un paso por Banfield de Argentina, y se perfila como una alternativa importante en el ataque del técnico Mario Acevedo.

La segunda incorporación fue confirmada este jueves por la mañana. Se trata del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza Jiménez, de 28 años, quien también firmó por una temporada. Cabeza llega con recorrido en el fútbol sudamericano y un palmarés que incluye el título de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle, club en el que se formó. Además, ha vestido las camisetas de Emelec, El Nacional y Liga de Quito.

“Bienvenido al Club Social y Deportivo Municipal, Alejandro Cabeza. El delantero ecuatoriano se incorpora a nuestra institución para fortalecer el ataque y defender estos colores con compromiso y orgullo. ¡Éxitos en esta nueva etapa!”, expresó el club en su comunicado oficial.

Ambos jugadores llegan para ocupar el lugar de los salientes Davis Contreras (Panamá) y Eddie Hernández (Honduras), quienes no lograron consolidarse en el conjunto rojo y tuvieron un paso con más pena que gloria por la institución escarlata. La llegada de López y Cabeza busca ofrecer nuevas variantes ofensivas y acompañar a José Carlos Martínez, referente del ataque escarlata.