Figueroa: la lectura táctica fue la clave del triunfo de Comunicaciones ante Antigua GFC

El técnico chileno Marco Antonio Figueroa valoró el orden, la disciplina táctica y la solidez defensiva tras la victoria en el Pensativo.

Marco Antonio Figueroa vive su segundo proceso con Comunicaciones y espera sacar al equipo de la zona el descenso y meterlo a la pelea por el título. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Comunicaciones halló un valioso punto de inflexión en el estadio Pensativo. La victoria 1-0 sobre el bicampeón Antigua GFC no solo le permitió tomar oxígeno en la tabla acumulada y alejarse del descenso directo, sino que también devolvió la confianza a un plantel urgido de un golpe anímico para mirar con mayor ambición el torneo Clausura.

Curiosamente, el cuadro albo ha hecho de la carretera su mejor aliada. Sus dos triunfos en el certamen se han producido han como visitante: primero ante Achuapa (3-2), y ahora, en una plaza históricamente complicada, como es la colonial, donde rompió una sequía de casi tres años sin poder ganar.

El técnico Marco Antonio Figueroa dejó claro que el triunfo no fue casual, sino el resultado de un estudio minucioso del rival. El estratega chileno analizó el funcionamiento de Antigua en su duelo contra Xelajú y detectó espacios en el medio campo que supieron explotar con inteligencia táctica.

“Creo que fue un partido muy parejo y trabado. La cancha estuvo rápida y húmeda, pero supimos manejar mejor los tiempos. Tomamos muchas referencias del juego ante Xelajú y vimos que su medio campo dejaba espacios. Logramos dominar, encimar y ser efectivos”, explicó Figueroa, quien valoró la madurez mostrada por su equipo en un escenario exigente.

El resultado llega en un momento crucial, luego del duro revés afrontado en casa contra el Cobán Imperial, que había sembrado dudas y desánimo en el grupo. Para el Fantasma, el triunfo representa un punto de partida en la recuperación.

“Fue una victoria merecida, que nos da un poco de aire. La derrota contra Cobán nos golpeó, pero este resultado nos levanta y nos ayuda a seguir escalando posiciones”, señaló.

Sin embargo, el técnico albo mantiene los pies sobre la tierra. Reconoce que el equipo aún tiene mucho margen de mejora y que el apretado calendario ha limitado el tiempo de trabajo, con partidos cada tres o cuatro días. Aun así, ya piensa en el siguiente reto: Xelajú MC.

“El equipo se está levantando de a poco. Estamos caminando bien, pero nos falta mucho. El calendario no nos da tanto tiempo para trabajar. Ahora viene un desafío duro contra Xelajú y luego veremos qué podemos corregir”, puntualizó.

Puntos claves de la victoria

Figueroa también desmenuzó los factores que inclinaron la balanza a favor de Comunicaciones: orden, disciplina táctica y solidez defensiva. Además, destacó la labor del arquero Fredy Pérez y de toda la zaga, sectores que habían sido blanco de críticas en jornadas anteriores.

“Tuvimos mucho orden e inteligencia. Terminamos dominando en su campo. Así como critican a algunos defensas y a nuestro arquero, hoy estuvieron muy bien. Fredy tapó un mano a mano muy difícil y todo el bloque bajo respondió. Este Comunicaciones irá cambiando para bien”, sentenció.

Más allá del impacto inmediato en la tabla, el triunfo tiene un valor simbólico importante: Comunicaciones volvió a ganar en el Pensativo tras casi tres años. La última victoria crema en territorio antigüeño se remontaba al 4 de febrero de 2023, cuando se impuso 2-1 con goles de José Manuel Contreras y Jorge Aparicio.