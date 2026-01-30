José Franco regresa a Alebrijes de Oaxaca para una nueva etapa en el balompié azteca

El ariete guatemalteco José Daniel Franco Aldana, de 24 años, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Alebrijes de Oaxaca, club que milita en la Liga de Expansión MX para el torneo Clausura 2026.

El atacante chapín retorna al conjunto mexicano tras una primera etapa destacada, en la que dejó huella con su capacidad goleadora y entrega en el terreno de juego.

La institución azteca confirmó su incorporación a través de sus redes sociales dandole la bienvenida con un mensaje especial: “¡Bienvenido de vuelta a casa, José Franco! El delantero y seleccionado nacional de Guatemala regresa a Alebrijes tras una gran primera etapa, donde marcó goles con nuestros colores y se ganó el cariño de la afición. ¡Vamos con todo en esta nueva etapa!”

Franco llega procedente del Deportivo Malacateco, donde participó en el Torneo Apertura 2025 marcando dos goles. Su carrera también incluye etapas con Municipal, Deportivo Mixco y Antigua GFC, equipos en los que fue consolidando su proyección como una de las promesas ofensivas del balompié guatemalteco.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del delantero se estima actualmente en 150 mil euros. Su regreso al fútbol mexicano representa una nueva oportunidad para afianzarse a nivel internacional y mantenerse en la órbita de la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, en el proceso hacia el Mundial 2030

Con este nuevo reto, José Franco buscará potenciar su carrera en un entorno que ya conoce, con la intención de consolidarse como una pieza clave en el ataque oaxaqueño y seguir representando al fútbol guatemalteco en el extranjero.