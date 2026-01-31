Municipal aprovecha la localía en El trébol y vence 2-1 a Guastatoya

Municipal consiguió su segunda victoria del Torneo Clausura 2026 al vencer 2-1 a Guastatoya en el Estadio El Trébol. Los rojos dirigidos por Mario Acevedo llegaron a siete puntos y se consolidan en la parte media de la tabla del certamen.

El conjunto capitalino aprovechó su condición de local para quedarse con los tres puntos en un partido que se definió desde el punto penal en dos ocasiones. Los rojos fueron superiores durante gran parte del encuentro y merecieron la victoria ante los pechistas.

Para Guastatoya, la derrota representa un duro golpe en su lucha por mantenerse lejos de la zona de descenso en la tabla acumulada. El equipo dirigido por Pablo Centeno necesitaba desesperadamente los puntos y sigue complicado en la parte baja de la clasificación general.

El primer gol del partido llegó al minuto 30 desde los once metros. El árbitro señaló penal a favor de Municipal por una falta dentro del área sobre José Mena. John Méndez fue el encargado de ejecutar el tiro penal y engañó a Rubén Escobar para poner el 1-0 a favor de los rojos.

Los capitalinos dominaban el encuentro y parecían encaminados a llevarse una victoria cómoda. Sin embargo, minutos después llegó el empate de Guastatoya también desde el punto penal.

Al minuto 34, Kenderson Navarro midió mal el tiempo para ir a buscar el balón y terminó derribando a Ariel Lon dentro del área. El árbitro no dudó en señalar penal a favor de Guastatoya.

Víctor Ávalos ejecutó el tiro penal al minuto 36 con un disparo cruzado. Kenderson Navarro alcanzó a tocar el balón pero no pudo evitar que Guastatoya empatara 1-1 en El Trébol, dejando el partido igualado al descanso.

Cristian Hernández sentenció

El gol definitivo llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, Cristian Hernández, quien apenas tenía segundos de haber ingresado al campo como cambio, sacó un tiro cruzado para poner el 2-1 de Municipal ante Guastatoya.

El tanto tempranero en la segunda mitad fue fundamental para que Municipal se llevara la victoria. A pesar de que Guastatoya no bajó los brazos y buscó por lo menos el empate, la defensa roja aguantó bien para asegurar los tres puntos en casa.

Municipal suma en casa, Guastatoya se complica

Con esta victoria, Municipal llega a siete puntos y mejora su posición en el Clausura 2026. Los rojos de Mario Acevedo recuperan confianza tras un inicio irregular y se consolidan en la parte media de la tabla del torneo.

Guastatoya sigue complicado en la tabla acumulada tras esta derrota. El conjunto de Pablo Centeno necesitaba desesperadamente sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, pero cayó en El Trébol y se mantiene en las últimas posiciones de la clasificación general.